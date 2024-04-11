Игровой процесс игры напоминает смесь Hotline Miami и Mirror's Edge.

Паркур-экшен Ghostrunner, который многие на момент релиза в 2020 сравнивали с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы, стал бесплатным в рамках еженедельной раздачи в магазине Epic Games Store.

Бесплатно добавить Ghostrunner в свою библиотеку можно до вечера 18 апреля. Через неделю магазин запустит раздачу двух игр: The Big Con и Town of Salem 2.

Ghostrunner – подробнее об игре

Игровой процесс игры напоминает смесь Hotline Miami и Mirror's Edge. Цель – пройти от точки А до точки Б, перемещаясь по платформам, стенам, крюкам, сближаясь с врагом и разрезая его на части.

Игра получила восторженные отзывы журналистов и игроков, а в 2023 году к ней вышел сиквел. В Ghostrunner 2 есть все, за что поклонники полюбили оригинал, плюс, в геймплее появились новые возможности, например, поездки на мотоцикле.

Дилогия Ghostrunner еще примечательна тем, что обе игры получили официальную украинскую локализацию на уровне субтитров, причем украинский перевод для первой части добавили спустя пару лет после выхода.

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