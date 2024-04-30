Май принесет украинцам немало изменений. В середине месяца в силу вступит законопроект о мобилизации, который предусматривает новые ограничения для военнообязанных. Также в последний месяц весны у 11-классников начнется НМТ, а православные верующие отметят Пасху. Мы рассказали, что изменится в Украине с 1 мая для разных групп населения.
- Закон о мобилизации
- Льготы для военнослужащих
- Прекращение консульских услуг
- Тарифы на коммунальные услуги
- Доплаты к пенсиям
- Старт НМТ 2024
- Праздники в мае
Закон о мобилизации
В Украине приняли новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Законопроект вводит важное правило для всех военнообязанных - они должны будут уточнить свои данные в ТЦК в течение 60 дней после 18 мая. Это правило касается даже тех мужчин, которые уехали за границу. Для них должен заработать электронный кабинет военнообязанного, в котором можно будет обновить данные без личного посещения ТЦК.
Также законопроект вводит новые наказания для уклонистов - их могут подать в розыск решением суда и запретить водить автомобиль, а также существенно увеличат штрафы.
По новому закону больше не будет категории "ограниченно годный". Мужчины с таким статусом будут обязаны повторно пройти медкомиссию, где их признают годными или непригодными к службе.
Острочка от мобилизации с 1 мая 2024 для мужей женщин с инвалидностью 3 группы будет предоставляться лишь в том случае, если инвалидность жены связана с определенными заболеваниями.
Льготы для военнослужащих
Участники боевых действий и их ближайшие родственники имеют право на некоторые скидки. Льготы для УБД с 1 мая 2024 предоставляются на медицинские услуги, высшее образование, налоги. Ветераны и их родные имеют большую скидку на оплату коммунальных услуг, проезда в транспорте и услуг связи.
Прекращение консульских услуг
Прекращение консульских услуг для мужчин за границей вступило в силу ещё в апреле. Украинцы за рубежом не могут продлить действие паспорта и решить бумажные вопросы. Пока неизвестно, как долго продлится такой запрет.
Напомним, что с 18 мая мужчины за границей будут обязаны обновить личные данные в ТЦК через интернет или лично.
Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на свет в мае 2024 года поднимать не будут. Цена электроэнергии останется на уровне 2,64 грн за киловатт как минимум до конца мая.
Также не планируют поднимать и тариф на газ в мае 2024 года. Он останется неизменным до 30 апреля 2025 года - на уровне 7,96 грн за кубометр.
Доплаты к пенсиям
В мае не будет переиндексации пенсий, однако начислят стандартные доплаты к пенсии по возрасту.
Надбавка по возрасту составляет:
- для пенсионеров возрастом от 70 до 74 лет включительно - 300 грн;
- от 75 до 79 лет включительно - 456 грн;
- от 80 лет - 570 грн.
При этом выплачивать надбавку будут только в том случае, если размер пенсии составляет не более 10 340 грн.
Старт НМТ 2024
В мае у выпускников школ начнется НМТ 2024. Основной этап национального мультитеста будет проходить с 14 мая по 25 июня. Если абитуриент не приедет по уважительной причине (к которым относится, например, болезнь участника или воздушная тревога), то он сможет поучаствовать в дополнительной сессии с 11 по 19 июля.
Тестирование будет длиться 4 часа с перерывом 20 минут на компьютерах. В НМТ 2024 будет 4 предмета, из которых 3 обязательные - украинский язык, математика и история Украины, а четвертый предмет - на выбор ученика. Заданий открытого типа не будет, но будут задачи с коротким ответом. НМТ будут проводить не только в Украине, но за границей.
Праздники в мае
Самые важные праздники в мае 2024 будут в основном в первой половине месяца. Это День труда 1 мая, Пасха 2024 5 мая, День памяти жертв Второй Мировой войны 8-9 мая, День матери 2024 12 мая. 23 мая мы отметим День героев Украины, 26 мая - День Киева.
В понедельник 6 мая у украинцев должен был быть дополнительный выходной на Пасху 2024. Однако во время действия военного положения все праздничные выходные предоставляются на усмотрение работодателя.