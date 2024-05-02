Уже немолодая игра CD Projekt Red продолжает привлекать внимание своей невероятной графикой.

Cyberpunk 2077 – одна из самых технологичных и красивых игр в открытом мире, а усилия моддеров делает визуальную составляющую RPG, разработанной CD Projekt Red, еще более впечатляющей. Настолько, что игру теперь практически не отличить от реальности.

Почти пятиминутный ролик, опубликованный на ютуб-канале NextGen Dreams показывает, как может выглядеть Киберпанк в разрешении 8K с выставленным в настройках ReSTIR GI, активным DLSS 3.5 и установленной модификацией DreamPunk 1.0.

Модификация DreamPunk 1.0 включает в себя полностью переработанные погодные эффекты и освещение, а также использование LUT для SDR и HDR на основе тонового отображения DaVinci. Вдобавок во время демонстрации использовалась трассировка лучей и трассировка пути.

Естественно, чтобы получить картинку такого уровня, нужен производительный ПК. Для записи геймплея игру запустили на компьютере с видеокартой Nvidia RTX 4090.

Cyberpunk 2077 – это компьютерная игра в жанре Action/RPG в открытом мире от авторов "Ведьмака". На момент выхода в декабре 2020 году игра столкнулась с большой волной критики из-за технических неполадок, однако со временем CD Projekt Red успешно устранили все проблемы, хоть это и заняло почти три года.

Уже подтверждено, что на подходе сиквел Cyberpunk 2077, но геймерам придется набраться терпения. Сейчас игра находится на самых ранних стадиях, а все силы CDPR направлены на нового "Ведьмака", который выйдет ориентировочно в 2026 году. Студия говорила, что нацелена на развитие вселенной Cyberpunk, подобно The Witcher.

Более того, развитие вселенной Cyberpunk 2077 не остановится на одних лишь играх. Успех аниме Cyberpunk: Edgerunners вдохновил авторов на создание полноценного сериала или даже фильма. За его производство возьмутся шоураннеры "Настоящего детектива" и "Мистера Робота".

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