Рассказываем, как убрать налет с бутылки быстро и без проблем.

Многие украинцы хранят питьевую воду в пластиковых бутылках. Так же точно удобно запасаться и водопроводной водой на случай отключения оной. Однако, вне зависимости от объема, рано или поздно на дне и стенках емкости образуется зеленый налет. Узнайте, как отмыть 19-литровую бутыль от зелени и что делать с такой поменьше.

Почему позеленела вода в бутылке

Причина образования зеленого налета на дне и стенках емкости с водой - водоросли, которые размножаются в любой таре, где хранилась вода. Размножаются споры по воздуху, так что, могут попасть в бутылку, когда вы ее открываете. Просто так они не активизируются, для этого нужно обеспечить одноклеточным свет и тепло - запустить реакцию фотосинтеза, вследствие которой выделится хлорофилл. Он и есть тот самый зеленый налет.

Можно ли пить воду с зеленым осадком? Да, потому что такие водоросли не относятся к группе опасных - никакого вреда для организма человека они причинить не могут. В бытовых условиях, как правило, характерный налет образуется только по одной причине - люди неправильно хранят воду.

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Как хранить воду, чтобы не образовался налет

Для того чтобы не выяснять, как отмыть пластиковую бутылку внутри от неприятного осадка, соблюдайте правила хранения воды:

если не получается использовать тару ПЭТ, как одноразовую, меняйте ее каждые 3 месяца;

храните пустые бутылки в прохладном и темном месте;

герметично закрывайте емкость, чтобы внутрь не попали посторонние микроорганизмы;

не ставьте бутылки с водой близко к батарее или обогревателю;

идеальная температура для хранения воды - от +4 до +14 градусов Цельсия, можно в холодильнике;

не наполняйте бутылки для питьевой воды другими жидкостями и не наливайте туда воду из-под крана.

Также рекомендуется постоянно обрабатывать емкости дезинфицирующими средствами, не дожидаясь появления зеленого налета. Если он все-таки возник, а отмыть быстро не получилось, тару лучше заменить на новую.

Как отмыть пластиковую бутылку от зелени

Рассказываем, как помыть 5 литровую бутылку или любую другую, в которой вы собираетесь хранить питьевую воду. Способов существует несколько - выбирайте наиболее подходящий для вас.

Как очистить бутыль от зеленого налета содой

Щелочь - хорошее средство для очистки любых емкостей от водорослей, запаха и налета. Смешайте 200 гр соды с водой так, чтобы получилась густая каша без комочков. Переложите ее в бутылку, долейте немного воды и закройте крышку. Потрясите емкость, чтобы сода равномерно распределилась по стенкам и дну, оставьте на несколько часов (можно на ночь). В конце тщательно вымойте бутылку чистой водой.

Как отмыть пластиковую бутылку от запаха и зеленого налета солью

Соль - это не только шикарный консервант, но и довольно эффективное чистящее средство. Использовать ее для чистки бутылок нужно вместе со средством для мытья посуды. Технология следующая:

засыпать в бутылку 5-7 ст.л соли;

добавить 4 ст.л моющего;

взболтать тару круговыми движениями, чтобы ингредиенты перемешались.

Придерживайтесь правила - чем сильнее вы трясете емкость, тем лучше "работают" соль и моющее. Если налета слишком много, то можете оставить средство в бутылке на ночь, а утром промыть водой. В любом случае, вымывать тару нужно очень придирчиво, иначе активные химические вещества останутся на стенках, а это опасно для организма.

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