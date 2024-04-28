Многие украинцы хранят питьевую воду в пластиковых бутылках. Так же точно удобно запасаться и водопроводной водой на случай отключения оной. Однако, вне зависимости от объема, рано или поздно на дне и стенках емкости образуется зеленый налет. Узнайте, как отмыть 19-литровую бутыль от зелени и что делать с такой поменьше.
- Почему позеленела вода в бутылке
- Как хранить воду, чтобы не образовался налет
- Как отмыть пластиковую бутылку от зелени
Почему позеленела вода в бутылке
Причина образования зеленого налета на дне и стенках емкости с водой - водоросли, которые размножаются в любой таре, где хранилась вода. Размножаются споры по воздуху, так что, могут попасть в бутылку, когда вы ее открываете. Просто так они не активизируются, для этого нужно обеспечить одноклеточным свет и тепло - запустить реакцию фотосинтеза, вследствие которой выделится хлорофилл. Он и есть тот самый зеленый налет.
Можно ли пить воду с зеленым осадком? Да, потому что такие водоросли не относятся к группе опасных - никакого вреда для организма человека они причинить не могут. В бытовых условиях, как правило, характерный налет образуется только по одной причине - люди неправильно хранят воду.
Как хранить воду, чтобы не образовался налет
Для того чтобы не выяснять, как отмыть пластиковую бутылку внутри от неприятного осадка, соблюдайте правила хранения воды:
- если не получается использовать тару ПЭТ, как одноразовую, меняйте ее каждые 3 месяца;
- храните пустые бутылки в прохладном и темном месте;
- герметично закрывайте емкость, чтобы внутрь не попали посторонние микроорганизмы;
- не ставьте бутылки с водой близко к батарее или обогревателю;
- идеальная температура для хранения воды - от +4 до +14 градусов Цельсия, можно в холодильнике;
- не наполняйте бутылки для питьевой воды другими жидкостями и не наливайте туда воду из-под крана.
Также рекомендуется постоянно обрабатывать емкости дезинфицирующими средствами, не дожидаясь появления зеленого налета. Если он все-таки возник, а отмыть быстро не получилось, тару лучше заменить на новую.
Как отмыть пластиковую бутылку от зелени
Рассказываем, как помыть 5 литровую бутылку или любую другую, в которой вы собираетесь хранить питьевую воду. Способов существует несколько - выбирайте наиболее подходящий для вас.
Как очистить бутыль от зеленого налета содой
Щелочь - хорошее средство для очистки любых емкостей от водорослей, запаха и налета. Смешайте 200 гр соды с водой так, чтобы получилась густая каша без комочков. Переложите ее в бутылку, долейте немного воды и закройте крышку. Потрясите емкость, чтобы сода равномерно распределилась по стенкам и дну, оставьте на несколько часов (можно на ночь). В конце тщательно вымойте бутылку чистой водой.
Как отмыть пластиковую бутылку от запаха и зеленого налета солью
Соль - это не только шикарный консервант, но и довольно эффективное чистящее средство. Использовать ее для чистки бутылок нужно вместе со средством для мытья посуды. Технология следующая:
- засыпать в бутылку 5-7 ст.л соли;
- добавить 4 ст.л моющего;
- взболтать тару круговыми движениями, чтобы ингредиенты перемешались.
Придерживайтесь правила - чем сильнее вы трясете емкость, тем лучше "работают" соль и моющее. Если налета слишком много, то можете оставить средство в бутылке на ночь, а утром промыть водой. В любом случае, вымывать тару нужно очень придирчиво, иначе активные химические вещества останутся на стенках, а это опасно для организма.