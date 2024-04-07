Речь идет об эмуляторе ретро-консолей и загружаемых игр для них.

Зарубежные СМИ обратили внимание, что корпорация Apple обновила правила App Store и дала "зеленый свет" на размещение в магазине эмуляторов ретро-консолей и загружаемых игр для них.

Кроме того, разрешат даже напрямую скачивать через них игры, но "только не пиратские" – их Apple будет удалять. Будут ли блокировать запуск ромов, скачанных пользователями откуда-то из интернета, пока непонятно, пишет The Verge

Таким образом, в ближайшее время можно ждать появления в App Store официальных эмуляторов от компаний, владеющих определенными играми. Например, если Sega, захочет сделать свои классические игры доступными на iPhone через приложение-эмулятор, у нее теперь есть такая возможность, так как она является правообладателем этих игр.

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До сего момента использование эмуляторов игр на iOS было ограничено, вынуждая владельцев iPhone искать альтернативные методы, в том числе "джейлбрейк". Теперь же возиться с альтернативными путями не придется, и создатели эмуляторов для Android смогут спокойно перенести свои приложения на iPhone.

После того как Евросоюз взялся за Apple всерьез, компания стала менять свои принципы. Накануне компания разрешила сторонние магазины приложений на iPhone, а до конца года пообещала внедрить поддержку RCS на iPhone.

Как рассказывал Bloomberg, после отказа от дорогостоящего, но провального проекта по созданию собственного электрокара, Apple изучает направление домашних роботов. Роботы могут стать следующим большим проектом для бизнеса Apple, надеются в компании.

А пока Apple готовится к анонсу новых планшетов в мае, и оба релиза будут крайне значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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