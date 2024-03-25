Спустя почти 6 лет после анонса The Elder Scrolls VI все еще находится на стадии ранней разработки.

Студия Bethesda в своих соцсетях поздравила геймеров с 30-летием серии The Elder Scrolls. Именно 25 марта 1994 года состоялся релиз The Elder Scrolls: Arena – первой части одной из самых культовых RPG-серии.

В честь данной события, разработчики напомнили об ожидаемой шестой части "Древних свитков". Игра была официально анонсировано на выставке E3 2018, но за почти 6 лет нам так и не показали ни одного трейлера и до недавних пор проект все еще находился на ранней стадии разработки.

В обращении говорится, что сотрудники уже играют в ранние сборки TES VI, и возвращение в Тамриэль наполняет "той же радостью, волнением и чувством многообещающих приключений". Дату выхода, или следующий показ, впрочем, все еще держат в секрете.

В настоящий момент Starfield остается приоритетом компании: разработчики продолжают "чинить" игру, также в разработке находится сюжетное дополнение Shattered Space. Поэтому ожидание новостей о The Elder Scrolls VI растянется еще на несколько лет, а выход игры даже при самом оптимистичном раскладе стоит ожидать в 2028 году.

Также Bethesda заявила, что работает над другими проектами по вселенной The Elder Scrolls. Одним из них может стать ремейк четвертой части, который тизерил один из разработчиков. При этом его выход может состояться уже в следующем году. А недавно компания выпустила The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонов.

Арты в честь 30-летия серии The Elder Scrolls

The Elder Scrolls VI – все, что известно на данный момент

Ожидается, что действие игры развернется в Хаммерфелле, северо-западной провинции Тамриэля и местом жительства редгардов.

В шестой части будет продвинутая политическая система, которая позволит поучаствовать в заговорах, предавать союзников, вступать в различные фракции. Все это будет оказывать непосредственное влияние на мир и разворачивающиеся в нем события.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одном из интервью упоминал, что The Elder Scrolls VI будет "ультимативным симулятором фэнтезийного мира".

С большей долей вероятностью, игра будет эксклюзивом Xbox и ПК, то есть на PlayStation она, скорее всего, не заглянет.

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