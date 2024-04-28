Рассказываем, какие льготы участникам боевых действий можно получить в Украине и что нужно, чтобы их оформить.

Льготы УБД - это льготы, которые предоставляет государство для военных и ветеранов со статусом участника боевых действий. Пользоваться такими льготами могут не только участники БД, но и некоторые родственники. Рассказываем, какие льготы дает УБД и как их можно оформить с 1 мая.

Какие льготы предоставляют, если есть статус УБД

Статус участника боевых действий предполагает, что можно со скидкой или бесплатно получать медицинские и коммунальные услуги, также льготы распространяются на проезд в общественном транспорте, налоги и соцпомощь.

Давайте детальнее рассмотрим каждую категорию.

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Медицинские УБД льготы

Сюда входят:

бесплатные лекарства, лекарственные средства, иммунобиологических препараты и изделия медназначения по рецептам врачей;

бесплатное зубопротезирование в первоочередном порядке (исключение - для протезирования из драгметаллов);

санаторно-курортное лечение или получение компенсации его стоимости, порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости такого лечения определяются Кабмином Украины;

возможность при выходе на пенсию или смене места работы пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым УБД были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация (с привлечением необходимых специалистов).

Также участники боевых действий имеют право на обслуживание в первоочередном порядке в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Льготы УБД на коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на льготы, которые покрывают коммунальные услуги. Сюда относятся:

75% скидки на квартплату в пределах норм, которые прописаны в законодательстве (это 21 кв. м общей площади жилья/на каждого, кто постоянно проживает в жилом помещении и имеет право на скидку платы + дополнительно 10, 5 кв. м на семью);

75% скидки на оплату коммуналки (сюда входит электроэнергия, вода, газ и другие) и пользование сжиженным балонным газом (для бытовых нужд и в пределах средних норм потребления);

75% скидки на газ для семей из нетрудоспособных лиц на отопление жилья на двойной размер отопительной площади, прописанной в нормах (то есть, 42 кв. м на каждого человека, который имеет право на скидку + 21 кв. м на семью);

обеспечение жилплощадью раненых, контуженных, покалеченных во время участия в боевых действиях/при исполнении военных обязанностей участников боевых действий, в том числе за счет жилой площади, которую передают министерства, другие центральные органы власти, предприятия, учреждения, организации в распоряжение местных советов;

обеспечение жилплощадью в первоочередном порядке, если необходимо улучшить жилищные условя, отвод земли в первоочередном порядке для строительства жилья, огорода, сада, а также первоочередной ремонт домов/квартир и обеспечение их топливом;

ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дома и подворных зданий, присоединение к коммуникациям, ссуды на строительство/приобретение дачи и благоустройство садовых участков;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные/жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок, в садоводческие товарищества, а также первоочередное право на покупку материалов для строительства и садовых домов.

Кроме этого, участники боевых действий получают право вне очереди на пользование услугами связи, установку вне очереди на льготных условиях домашних телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ), а также 50% скидки на абонплату за использование телефона согласно утвержденным тарифам.

Социальные и налоговые льготы для УБД

Эта категория включает в себя:

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты - независимо от стажа;

использование ежегодного отпуска в удобное время + дополнительный отпуск (14 календарных дней в году) с сохранением зарплаты;

право оставаться на работе в случае сокращения штата или работников в связи с изменениями в организации производства и труда и право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия (учреждения, организации);

льготы по уплате налогов, сборов, пошлин, других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное обслуживание на предприятиях (учреждениях, в организациях) службами быта, общепита, ЖКХ, междугороднего транспорта;

внеочередное обслуживание учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу, а если нет возможности предоставить такое обслуживание, тогда возмещаются расходы на уход за ветераном войны - в порядке и размерах, установленных законодательством.

Также УБД на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в вузы, внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профтех) образования и на курсы для получения профессии.

Льготы по УБД на образование

Участники БД, их дети имеют право на:

полную или частичную оплату обучения за счет госбюджета или местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

бесплатное профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации в Центрах профтехобразования Госслужбы занятости;

социальную стипендию.

Также они бесплатно обеспечиваются учебниками, имеют бесплатный доступ в Интернет, систем баз данных в учебных заведениях и право на бесплатное проживание в общежитии.

Льготы на проезд для УБД

В этой категории предоставляются такие льготы:

75% скидки на стоимость топлива (жидкого в том числе) - в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорте общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным, водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов - при наличии удостоверения УБД, в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - электронного билета, который выдают на безвозмездной основе;

бесплатный проезд 1 раз в 2 года (туда и обратно) по железнодорожному, водному, воздушному или междугородному автомобильному транспорту (независимо от наличия железнодорожного сообщения), или проезд 1 раз в год (туда и обратно) этими видами транспорта со скидкой 50%.

Как уже было сказано, чтобы получить вышеописанные льготы, нужно иметь статус УБД.

Как оформить льготы по УБД

Для начала участник боевых действий (или его представитель) оформляет статус УБД и получает удостоверение. Далее он обращается в любой Пенсионный фонд (ПФУ), независимо от своегоместа регистрации, и подает такие заявления:

заявление о внесении лица в ЕГАРП - Единый государственный автоматизированный реестр лиц с правом на льготы;

заявление об установлении льготы.

Заявление о льготах по УБД можно лично отнести в любой сервисный центр ПФУ (который работает), отправить по почте, подать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ или через приложения "Дія" с помощью "Дія.Підпис".

Льготы могут быть назначены как участнику боевых действий непосредственно, так и членам его семьи.

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