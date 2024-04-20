Краффин "Зебра" красиво выглядит в разрезе и готовится без опары.

Уже скоро наступит Пасха 2024, которую принято встречать с вкусной выпечкой. Если хочется разнообразия, то предлагаем вам приготовить воздушные краффины вместо привычной пасхи. Краффин - это вкусная и необычная версия пасхи, которая похожа на смесь маффина и круассана. Такая сдоба очень красиво выглядит и долго остается мягкой.

Краффин "Зебра" готовится из теста двух цветов и красиво смотрится в разрезе. Публикуем простой и надежный рецепт без использования дрожжей.

Краффин-пасха "Зебра"

Ингредиенты:

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мука - 520 г;

яйцо - 1 шт.;

желтки - 3 шт.;

творог - 180 г;

сливочное масло - 100 г;

молоко - 200 мл;

сода - 1 чайн. л.;

какао-порошок - 40 г;

сухой кондитерский мак - 2 стол. л.;

орехи, сухофрукты, цукаты по желанию.

Яйцо и желтки взбейте до однородности и разделите по двум мискам на две равные части.

В чашку с белым тестом добавьте половину всех ингредиентов, кроме какао и мака, то есть 90 г творога, 260 г муки, 50 г размягченного сливочного масла, 100 мл молока, 100 г сахара и половину чайной ложки соды. Смешайте блендером или венчиков до однородной массы и заверните в пищевую пленку.

Во вторую миску с темным тестом вмешайте вторую половину ингредиентов, а также всё какао и маковые зерна. Также замесите блендером и заверните в пленку. Оба вида теста выложите в духовку минимум на час, а лучше на несколько.

Оба вида теста достаньте из холодильника и раскатайте в тонкие треугольники. Поровну посыпьте рублеными орехами и, по желанию, сухофруктами и цукатами. Выложите шоколадное тесто сверху на белое и заверните в рулет. Разрежьте рулет посередине, но не до конца.

Заверните одну половину в спираль, а затем сверху накрутите вторую половину теста. Должна получиться спиральная "башенка" со всеми слоями наружу.

Выложите краффины в высокие формы для запекания, смазанные сливочным маслом. Выпекайте при 180° примерно 40 минут, проверяя готовность зубочисткой. После остывания краффин "Зебра" можно посыпать пудрой через ситечко.

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