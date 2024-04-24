Что делать, если забронированному пришла повестка - проигнорировать или идти в военкомат.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанным украинцам продолжают вручать повестки. Иногда случаются ситуации, когда повестки приходят тем, у кого есть бронь от мобилизации. Что делать в этом случае, как реагировать и нужно ли идти в ТЦК - ответ эксперта.

Что такое бронь от мобилизации

Бронирование от мобилизации - это отсрочка от призыва на военную службу в особый период. Такая бронь полагается сотрудникам важных для страны предприятий, а все забронированные военнообязанные должны состоять на специальном учете. Ранее мы рассказывали, кому полагается бронь и отсрочка от мобилизации согласно новому закону.

Есть бронь, но пришла повестка - что делать в этом случае

Случается, что повестки приходят тем, кто уже забронирован. Могут ли мобилизовать, если есть бронь? Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина объяснил, как поступать в этом случае.

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По словам юриста, это иногда происходит из-за плохой координации действий в работе ТЦК - тогда военнообязанным приходят повестки даже несмотря на то, что они забронированы и состоят на специальном учете. Но игнорировать такую повестку нельзя: " Конечно, после получения повестки те, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", - говорит эксперт.

Если в ТЦК попросят пройти военно-врачебную комиссию и обновить данные - это также нужно сделать, так как оно на законном основании.

То есть, если вы получили повестку, но у вас есть бронь, то алгоритм действий таков:

прийти в ТЦК с документом, который подтверждает бронирование;

если требуется, то обновить свои данные и/или пройти медкомиссию.

Но при этом следует помнить, что мобилизовать забронированного военнообязанного могут лишь по его собственному желанию: "Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи - ценным письмом".

Документом, который подтверждает бронирование от мобилизации, является выписка из Приказа Министерства экономики Украины.

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