Релиз состоится когда-то в 2025 году, список платформ пока не объявлен.

Marvel провела полноценный показ экшена про Капитана Америку и Черную пантеру, разработкой которого руководит Эми Хенниг, известная по франшизе Uncharted. Авторы показали первый официальный трейлер и подтвердили, что игра будет называться Marvel 1943: Rise of Hydra.

В трейлере нет чистого геймплея, однако все кат-сцены выполнены на движке проекта – Unreal Engine 5.4 – и рендерелись в реальном времени. Иными словами, геймеры смогут увидеть точно такой же уровень графики на релизе. В конце видео говорится, что релиз игры запланирован на 2025 год, а вот список платформ пока что держится в секрете.

Синопсис следующий: молодой Стив Роджерс в костюме Капитана Америки вместе с Азурри/Черной Пантерой, Гэбриэлой Джонс из Воющих коммандос и вакандской разведчицей Нанали будут бороться против "Гидры" в Париже времен Второй мировой войны. Каждый их четырех персонажей будет играбелен и предложит отдельный тип игрового процесса.

Уже подтверждено, что Marvel 1943: Rise of Hydra будет одиночным сюжетным приключением. То есть ни онлайн, ни кооперативной составляющей в ней не будет. Герои взаимодействуют в игре только по мере развития истории.

По словам руководителя разработки Эми Хенниг, в плане геймплея и общего настроения проект похож на Uncharted с упором на кинематографичность. Это и не странно, если учесть, сколько лет режиссер работала над похождениями Нейтана Дрейка.

Как уже упоминалось, игра разрабатывается на Unreal Engine 5.4, и выйдет в 2025 году. Список платформ пока не объявлен.

Какие еще супергеройские игры находятся в разработке

Electronic Arts делает сразу три игры про супергероев Marvel. Это Железный человек, Черная Пантера и еще один неанонсированный проект. Все они будут происходить в одной вселенной.

У Sony в разработке находится экшен о Росомахе, дополнение ко второму Человеку-Пауку про Венома и пару игр по мотивам вселенной "Людей Икс".

Warner Bros работают над игрой про Чудо-женщину и еще одним неанонсированным проектом, который войдет в новую кинематографическую вселенную от Джеймса Ганна.

Вас также могут заинтересовать новости: