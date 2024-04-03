Пользователи стали все чаще отдавать предпочтение новым картам серий RTX 30хх и RTX 40хх, которые показывают рост, в отличие от старых моделей.

Как вы знаете, каждый месяц Steam проводит опрос среди своих пользователей, чтобы узнать конфигурацию их игровых систем. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров прямо сейчас.

Самой распространенной видеокартой по-прежнему остается nVidia GeForce RTX 3060, более того, ее популярность за месяц выросла на 0,75%. На втором месте с заметным отставанием идет GeForce RTX 2060, сразу за ней – GeForce GTX 1650.

Видео дня

В целом, видеокартами Nvidia пользуются 76% геймеров, AMD – всего 16%. Самой популярной "красной" моделью является Radeon RX 580, но она встречается лишь в 0,83% всех систем.

Результаты марта также показали, что пользователи Steam все чаще стали отдавать предпочтение новым картам серий RTX 30хх и RTX 40хх, которые показывают рост, в отличие от старых моделей GTX 10хх, GTX 16хх и RTX 20хх.

Самая популярная сборка ПК по состоянию на март 2024-го включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, и GeForce RTX 3060, а подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

Что касается операционных систем, то Windows 10 остается предпочтительным выбором (доля 56%), но и Windows 11 не отстает (доля 43%). Таким образом, сегодня разница между новой и старой ОС составляет 13%. Для сравнения, в потребительских системах "десятка" занимает почти 70% доминирования.

На каком ПК играет среднестатистический геймер в 2024 году:

Ранее сообщалось, что Nvidia рекордно снизила стоимость GeForce RTX 4060. Теперь новая "зеленая" видеокарта, которую на момент выхода критиковали все кому не лень, приблизилась к уровню "топ за свои деньги".

А если вы ищете во что поиграть в апреле 2024, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. Среди них – драйвовый PS5-эксклюзив, красочная "метроидвания", а бывшие эксклюзивы Xbox наконец доберутся до PlayStation и Nintendo.

Вас также могут заинтересовать новости: