Несмотря на то, что комплектующие продолжают дешеветь, пользователи не спешат делать апгрейд.

Магазин игр Steam подвел итоги свежего опроса и обновил данные о "железе" своих пользователей. Эти данные интересны нам тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров в апреле 2024 года.

Несмотря на то, что видеокарты продолжают дешеветь, пользователи не спешат делать апгрейд. Самой популярной моделью у игроков Steam уже который месяц остается Nvidia RTX 3060. Такая карта установлена в 5,55% систем. На втором и третьем местах находятся GTX 1650 (4,20%) и RTX 3060 Ti (3,59%). Также в топ-5 попали RTX 2060 и GTX 1060.

Хоть видеокарты AMD предлагают лучшую производительность, чем конкуренты Nvidia за ту же цену, ими свои системы оснастили всего 15,79% геймеров. "Зеленые" карты предпочитают 76,59% пользователей Steam.

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Что касается процессоров, наблюдается рост популярности решений с 8 и 14 ядрами. Самые же популярные чипы – 6-ядерные (33,96%), а 8-ядерные занимают долю в 20,38%. При этом 4-ядерные процессоры используются в 19% компьютеров.

В целом, самая популярная игровая ПК-сборка в 2024 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, GeForce RTX 3060, 16 ГБ оперативки, 1 ТБ места на диске, а подключается такая система чаще всего к 1080р-монитору.

В качестве игровой ОС все больше пользователей Steam предпочитают Windows 11. Система установлена уже на 46,67% компьютеров – рост за месяц на 3,62%. Windows 10 за это же время потеряла 3,55%, но все еще является самой популярной OC с показателем в 52,73%.

Напомним, недавно в Steam изменили правила возврата денег за купленные игры. Теперь не получится вернуть средства за игру по предзаказу с ранним доступом, в которую поиграли больше двух часов.

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