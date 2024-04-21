Все слухи указывают на то, что новая консоль предложит существенный скачок в производительности относительно первого поколения. А вот в 2024 году она вряд ли выйдет.

Популярное игровое издание IGN провело на своем сайте такой опрос: "Какой из этих игровых устройств, о котором ходят слухи, вы ждете больше всего?". В опросе приняли участие более 12 тыс. пользователей.

Больше всего люди ждут второе поколение Nintendo Switch – 51% голосов. Второе место (20,4%) досталось PS5 Pro, которая должна поступить в продажу в конце года. В выходе портативного Xbox заинтересовано 15,6% опрошенных, при этом не факт, что у Microsoft есть на нее какие-либо планы.

Новая хитовая консоль от Valve, Steam Deck 2, набрала всего 8,3%, впрочем, она вряд ли выйдет в ближайшие пару лет. Слухи указывают на конец 2026 года.

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Nintendo Switch 2: все, что мы знаем о новой консоли

Хотя Nintendo официально не подтверждала факт существования преемника Switch, о нем ходит слишком уж много слухов и "сливов" от самых разных источников, включая разработчиков, которые уже начали получать девкиты.

Летом 2023 года надежные СМИ писали, что прототип консоли тайно показали на выставке Gamescom. В ходе презентации на новой Switch запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Еще говорят, что второе поколение устройства получит аж 16 ГБ оперативной памяти, камеру и будет иметь обратную совместимость с первым поколением. Также новый "свитч" должен выйти с 8-дюймовым ЖК-экраном – это будет самый большой дисплей в истории Nintendo. Обновленная Switch 2 с OLED-экраном выйдет позже.

Приставка должна появиться на рынке в 2025 году, предположительно, в начале года, хотя изначально ожидался релиз до конца 2024. Японские СМИ писали, что премьеру перенесли из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

Что касается стоимости условного Switch 2, то здесь информации не так много. Китайское издание Economic Daily недавно сообщало, что ценник вырастет до $400, то есть консоль будет стоить на $100 дороже по сравнению с Switch. Но здесь большую роль сыграет инфляция и внутренние характеристики консоли.

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