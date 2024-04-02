Лучшее средство от слизней в погребе, подвале или доме - натуральное. Рассказываем, что можно использовать, чтобы отвадить моллюсков и не навредить себе.

Слизни в погребе, подвале и, тем более в доме - явление малоприятное, если не сказать больше. Мало того, что они подъедают запасы - эти милые с виду улиточки еще и небезопасны для здоровья. Почему с ними лучше не иметь дела и как избавиться от слизней в доме или погребе, если они моллюски посягают на вашу территорию - рассказываем в материале.

Чем опасны слизни в доме или погребе

Слизни - это обычные улитки, но у них нет раковины. По сути, если их встретить в живой природе, они не представляют опасности, даже наоборот - приносят пользу, так как перерабатывают опавшую листву и уничтожают экскременты животных. Но если на их пути попадается какое-то помещение - особенно прохладное, влажное и темное - слизни туда обязателньо проникнут. И из улиточек они превращаются в настоящих паразитов, с которыми нужно бороться.

В первую очередь, слизни опасны тем, что могут переносить споры грибков, вирусы и гельминты, а заразиться ими могут и люди, и домашние животные, страдают и домашние растения. Поэтому незваных гостей нужно сразу же просить на выход.

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Как избавиться от слизней в погребе и подвале

Поскольку в погребе и подвале обычно хранятся продукты питания, то химические средства борьбы со слизнями лучше отложить в сторону, а взять на вооружение народные рецепты.

Итак, как избавиться от слизняков в погребе - народные рецепты:

нашатырный спирт - его нужно накапать на ватные диски и положить в тех местах, где появляются слизни, резкий запах отпугнет моллюсков;

- его нужно накапать на ватные диски и положить в тех местах, где появляются слизни, резкий запах отпугнет моллюсков; соль, порошок горчицы или растворимый кофе - нужно взять что-то одно из этого, посыпать на листы бумаги и разложить в местах появления слизней (там, где есть "дорожки");

- нужно взять что-то одно из этого, посыпать на листы бумаги и разложить в местах появления слизней (там, где есть "дорожки"); уксус от слизней также популярен, но минус такого метода в том, что раствор уксуса и воды (1:3, или же уксус в чистом виде) нужно распылять на самих улиток, то есть, ждать, пока они появятся;

от слизней также популярен, но минус такого метода в том, что раствор уксуса и воды (1:3, или же уксус в чистом виде) нужно распылять на самих улиток, то есть, ждать, пока они появятся; пиво - отличное средство от слизняков, из которого делают приманку, нужно намочить тряпочку пивом, положить на целлофановую пленку с вечера, а утром собрать моллюсков, которые не успели уйти с "вечеринки".

В погребе можно использовать пивную приманку и по-другому - закопать в пол погреба пластиковый стакан, чтобы моллюски могли в него свободно заползать, и налить полстакана пива. Запах привлечет слизней, а, попадая в стакан, они не смогут из него выбраться.

Еще один из способов, как избавиться от слизней в подвале и погребе - соорудить для них ловушку на полу. Для этого нужно застелить пол пленкой, под которой будет усиленно образовываться роса. Утром под пленкой можно обнаружить много моллюсков, собрать их и вынести.

Чем обработать погреб от слизней

Чтобы не думать потом, как избавиться от слизняков, лучше предупредить их появление. Для профилактики следует хорошо просушить погреб перед тем, как заносить туда продукты на хранение. Это же касается и подвала. Причем просушивать нужно регулярно, так как после сильных ливней в погребе и подвале может повышаться влажность и слизни снова будут тут как тут.

Еще одна хорошая профилактическая мера против слизней в погребе - известковая побелка. Также усложнить моллюскам жизнь можно, усыпав пол подвала или погреба еловыми иголками - слизни просто не смогут по ним передвигаться.

Как избавиться от слизняков в частном доме

В частном доме или квартире со слизнями можно справиться с помощью той же соли - она губит моллюсков. Соль рассыпают вдоль плинтусов, вокруг горшков с цветами. Отпугивает моллюсков кофейная гуща и горчичный порошок - их так же, как и в подвале, раскладывают на листах в тех местах, где замечены слизни. Но вот с нашатырем нужно быть осторожными, чтобы не надышаться парами этого препарата вместе с моллюсками.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней в огороде навсегда - что можно посадить между грядками весной, чтобы слизни на огороде не появлялись.

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