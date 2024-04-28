Microsoft прекрасно осведомлена о том, какой фурор произвел сериал и хочет выпустить новую RPG во франшизе как можно скорее.

Франшиза Fallout сейчас на слуху: одноименный сериал от Amazon оказался невероятным успехом, а вся серия видеоигр получила большой приток новых и вернувшихся игроков. На фоне этого Microsoft требуют выпустить новую RPG во франшизе как можно скорее. Такой информацией поделился известный инсайдер и журналист из Windows Central Джез Корден.

В настоящее время ожидается, что Fallout 5 выйдет не раньше 2030-х годов. Все потому, что Bethesda и Тодд Говард прямо сейчас полностью сфокусированы на The Elder Scrolls 6, которая спустя почти 6 лет после анонса все еще находится на стадии ранней разработки. Имея это в виду и принимая во внимание недавний бум популярности франшизы "Фоллаут", Microsoft хочет ускорить разработку Fallout 5.

Судя по слухам, в Microsoft даже рассматривают вариант с передачей разработки тайтла другой студии вместо того, чтобы ждать, пока от своих дел освободится Bethesda. Один из очевидных кандидатов – это студия Obsidian, в свое время сделавшая Fallout: New Vegas, которую многие фанаты называют лучшей игрой в серии. Обе студии Bethesda, и Obsidian принадлежат Microsoft, поэтому юридических преград возникнуть не должно.

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Впрочем, информации о том, как быстро разработчики смогут создать Fallout 5, пока нет. Скорее всего, в Microsoft надеются выпустить новую игру в ближайшие пару лет. Тем более, что в 2026 году ожидается премьера второго сезона "Фоллаута".

Отметим, что Obsidian сейчас разрабатывает минимум три игры: Avowed, The Outer Worlds 2 и детективную RPG в духе Disco Elysium. Сама студия не раз проявляла желание вернуться к франшизе Fallout, если подвернется такая возможность.

Последняя на данный момент одиночная игра в серии, Fallout 4, вышла в 2015 году. Она получила крайне положительные отзывы от прессы. Однако фанаты приняли "четверку" прохладнее, критикуя слишком сильный упор на экшен, отсутствие привычных ролевых элементов и слабый сюжет.

УНИАН советовал, в какие игры серии Fallout стоит сыграть после просмотра сериала от Amazon. Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

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