Первый квартал 2024 года подошел к концу, поэтому многим игрокам наверняка интересно, какие игры входят в десятку игр года с самым высоким рейтингом на данный момент. Журналисты называли 2023-й чуть ли не одним из лучших годов в истории игр, поэтому мало кто ожидал, что 2024-му удастся его переплюнуть.
На деле, 2024 год просто продолжил импульс 2023 года: качественные тайтлы выходят на регулярной основе и нужно только найти время для них. За первые три месяца было выпущено пару громких новинок, некоторые из которых точно будут претендовать на "Игру года". Ниже приведен топ-10 тайтлов 2024 года с самым высоким рейтингом на данный момент.
- Final Fantasy VII Rebirth – 93%. Эту игру называют настоящей кульминация жанра ролевых игр. Масштабная, захватывающая и амбициозная работа, отдающая должное классике, но при этом представляя собой нечто новое.
- Balatro – 92%. Идея простая, но чудовищно затягивающая – это карточный рогалик, геймплей которого крутится вокруг составления колод по принципу покера.
- Tekken 8 – 90%. Давние фанаты файтинга точно останутся в восторге, а новички смогут влиться в большую компанию ценителей жанра.
- The Last of Us Part II Remastered – 90%. Одна из лучших игр в истории стала еще лучше. Разработчики подтянули версию для PS5, добавили кучу контента, включая "роглайк"-режим No Return, и для тех, у кого есть оригинал, отдают за 10 долларов.
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 90%. Новая часть "японской GTA" является самой масштабной во франшизе, а на ее прохождение у геймеров уйдет свыше 100 часов.
- Solium Infernum – 88%. Синхронная пошаговая политическая стратегия с участием до шести игроков, действия которой происходит в аду.
- TimeMelters – 88%. Приключенческая игра о ведьмах и путешествиях во времени.
- Unicorn Overlord – 88%. Тактическая фэнтезийная JRPG от мастеров жанра из Vanillaware.
- Persona 3 Reload – 88%. Отличный ремейк классической JRPG 2006 года, местами осовремененный, но воспринимается исключительно как оригинал, только лучше.
- Dragon's Dogma 2 – 88%. Ролевой экшен в фэнтезийном мире и "мастхев" для фанатов жанра.
Также стоит упомянуть хитовые Palworld и Helldivers 2. Несмотря на то, что они не получили столь высоких оценок в обзорах, как другие тайтлы из списка, обе игры завоевали признание и любовь обычных игроков, особенно на ПК.
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