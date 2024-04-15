В промежуточных итогах первого квартала ААА-тайтлы соседствуют с малоизвестными инди, о которых вы вряд ли слышали.

Первый квартал 2024 года подошел к концу, поэтому многим игрокам наверняка интересно, какие игры входят в десятку игр года с самым высоким рейтингом на данный момент. Журналисты называли 2023-й чуть ли не одним из лучших годов в истории игр, поэтому мало кто ожидал, что 2024-му удастся его переплюнуть.

На деле, 2024 год просто продолжил импульс 2023 года: качественные тайтлы выходят на регулярной основе и нужно только найти время для них. За первые три месяца было выпущено пару громких новинок, некоторые из которых точно будут претендовать на "Игру года". Ниже приведен топ-10 тайтлов 2024 года с самым высоким рейтингом на данный момент.

Final Fantasy VII Rebirth – 93% . Эту игру называют настоящей кульминация жанра ролевых игр. Масштабная, захватывающая и амбициозная работа, отдающая должное классике, но при этом представляя собой нечто новое.

Balatro – 92% . Идея простая, но чудовищно затягивающая – это карточный рогалик, геймплей которого крутится вокруг составления колод по принципу покера.

Tekken 8 – 90% . Давние фанаты файтинга точно останутся в восторге, а новички смогут влиться в большую компанию ценителей жанра.

The Last of Us Part II Remastered – 90% . Одна из лучших игр в истории стала еще лучше. Разработчики подтянули версию для PS5, добавили кучу контента, включая "роглайк"-режим No Return, и для тех, у кого есть оригинал, отдают за 10 долларов.

Like a Dragon: Infinite Wealth – 90% . Новая часть "японской GTA" является самой масштабной во франшизе, а на ее прохождение у геймеров уйдет свыше 100 часов.

Solium Infernum – 88% . Синхронная пошаговая политическая стратегия с участием до шести игроков, действия которой происходит в аду.

TimeMelters – 88%. Приключенческая игра о ведьмах и путешествиях во времени.

Unicorn Overlord – 88% . Тактическая фэнтезийная JRPG от мастеров жанра из Vanillaware.

Persona 3 Reload – 88%. Отличный ремейк классической JRPG 2006 года, местами осовремененный, но воспринимается исключительно как оригинал, только лучше.

Dragon's Dogma 2 – 88% . Ролевой экшен в фэнтезийном мире и "мастхев" для фанатов жанра.

Также стоит упомянуть хитовые Palworld и Helldivers 2. Несмотря на то, что они не получили столь высоких оценок в обзорах, как другие тайтлы из списка, обе игры завоевали признание и любовь обычных игроков, особенно на ПК.

А если вы ищете во что поиграть в апреле 2024, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. Среди них – скоростной слэшер в стиле Nier, красочная "метроидвания", а бывший эксклюзив Xbox выходит до PlayStation и Nintendo.

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