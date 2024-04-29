Рассказываем, когда нужно менять тормозную жидкость и почему важно это делать вовремя.

Тормозная жидкость - это важная составляющая тормозной системы авто. От качества этой жидкости зависит не только его работа, и сколько он прослужит, но, в первую очередь, безопасность водителя и пассажиров. Давайте разберемся, через сколько менять тормозную жидкость и можно ли самостоятельно определить, что уже пора ее поменять.

Зачем менять тормозную жидкость

Как уже говорили выше, тормозная жидкость, или, как ее еще называют "тормозуха", - это то, от чего напрямую зависит работа тормозной системы машины. Если с этой жидкостью будет что-то не так, то система тормозов начинает сначала барахлить, а затем может даже стать причиной отказа тормозов.

Как работает тормозная жидкость? Она относится к гидравлическим жидкостям и не сжимается. Это ее свойство позволяет ей в момент, когда водитель жмет на тормоза, передавать усилие на вакуумное усиление тормозов и тормозные колодки и - останавливать транспортное средство. Все бы хорошо, но у "тормозухи" есть "ахиллесова пята" - это если в нее попадает влага, а также когда в условиях высокой температуры жидкость выделяет пар. Тогда она начинает сжиматься и перестает справляться со своей функцией.

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Как в тормозную жидкость попадает вода и пар:

жидкость имеет свойство со временем поглощать влагу из среды - когда влаги становится больше 3%, то начинается коррозия деталей тормозной системы, но, что более важно - жидкость теряет свои свойства;

если в эту жидкость попадает вода, то она начинает закипать раньше, чем ей положено по инструкции (t кипения для большинства - около 205-260°C) и превращается в пар.

Особо опасной является "паровая пробка" - она образуется на участке гидравлического трубопровода, и тогда усилие на колесо вообще не передается и в случае, если придется резко затормозить, автомобиль "понесет", а последствия могут быть печальными.

Как понять, что пора менять тормозную жидкость

Один раз в два года советуют эксперты менять тормозную жидкость. Но если вы не используете автомобиль каждый день - тогда каждые 3-4 года. Или же можно ориентироваться на пробег - через каждые 30-40 тыс. км. Но случается, что по времени и километражу менять жидкость еще не пора, но автомобиль намекает на другое.

Признаки, что пора менять тормозную жидкость:

потекло что-то - если на тормозных шлангах появились какие-то подтеки, значит, жидкость нужно менять, если же под местом расположения шлангов появились лужи, то следует менять и шланги, и жидкость;

изменился цвет "тормозухи", и появились хлопья и отложения в бачке с жидкостью - нужно поменять жидкость и проверить тормозную систему (в ней может начаться коррозия);

тормоза становятся "ватными" - это может происходить даже при полном бачке и очень часто из-за того, что в систему попала вода или в ней образовался конденсат.

Определить, сколько влаги в "тормозухе" в домашних условиях не удастся - для этого нужно съездить на СТО и сделать тест.

Нужно ли менять тормозную жидкость, если машина долгое время не использовалась? Обязательно. Это же следует сделать и при покупке подержанной машины.

Важно: тормозную жидкость нужно менять, а не доливать.

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