В подборку попал драйвовый экшен, ремейк культовой RPG, автомобильный выживач и другие тайтлы.

Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок Steam в феврале. В подборку попали те тайтлы, которые вышли в прошедшем месяце и оказались наиболее популярными среди пользвателей сервиса.

В список, помимо прочих, попал Helldivers 2, что ожидано. Драйвовый экшен про отстрел инопланетных жуков стал одним из самых успешных релизов начала 2024 года, плюс, это самая популярная игра от PlayStation Studios в Steam. Ежедневно пиковый онлайн насчитывает 300 тыс. пользователей.

Покерный "рогалик" Balatro – еще один февральский хит. У игры внушительный рейтинг одобрения 97% и миллион проданных копий меньше чем за месяц.

В списке также можно увидеть ремейк Persona 3, сборник ремастеров Tomb Raider, автомобильный выживач Pacific Drive, новую игру от бывших авторов Bioware и песочницу в сеттинге Древнего Китая Myth of Empires

Самые популярные новинки в Steam за февраль. Проекты расставлены в случайном порядке:

Balatro;

Deep Rock Galactic: Survivor;

Supermarket Simulator;

Pacific Drive;

Le Mans Ultimate;

古龙风云录;

Suicide Squad: Kill the Justice League;

Helldivers 2;

Terminator: Dark Fate — Defiance;

BlazBlue Entropy Effect;

Banishers: Ghosts of New Eden;

Smalland: Survive the Wilds;

Jujutsu Kaisen Cursed Clash;

Sons Of The Forest;

Nightingale;

Myth of Empires;

Last Epoch;

Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost;

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft;

Persona 3 Reload.

Ранее Steam получил важный апдейт – делиться своими играми с друзьями стало проще. Новая механика представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр.

А если вы пропустили мартовские релизы 2024 года, УНИАН собрал главные проекты первого месяца весны. Среди них – сиквел игры 25-летней давности, крупный эксклюзив PlayStation на ПК и еще много экшенов с RPG.

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