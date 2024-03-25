Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок Steam в феврале. В подборку попали те тайтлы, которые вышли в прошедшем месяце и оказались наиболее популярными среди пользвателей сервиса.
В список, помимо прочих, попал Helldivers 2, что ожидано. Драйвовый экшен про отстрел инопланетных жуков стал одним из самых успешных релизов начала 2024 года, плюс, это самая популярная игра от PlayStation Studios в Steam. Ежедневно пиковый онлайн насчитывает 300 тыс. пользователей.
Покерный "рогалик" Balatro – еще один февральский хит. У игры внушительный рейтинг одобрения 97% и миллион проданных копий меньше чем за месяц.
В списке также можно увидеть ремейк Persona 3, сборник ремастеров Tomb Raider, автомобильный выживач Pacific Drive, новую игру от бывших авторов Bioware и песочницу в сеттинге Древнего Китая Myth of Empires
Самые популярные новинки в Steam за февраль. Проекты расставлены в случайном порядке:
- Balatro;
- Deep Rock Galactic: Survivor;
- Supermarket Simulator;
- Pacific Drive;
- Le Mans Ultimate;
- 古龙风云录;
- Suicide Squad: Kill the Justice League;
- Helldivers 2;
- Terminator: Dark Fate — Defiance;
- BlazBlue Entropy Effect;
- Banishers: Ghosts of New Eden;
- Smalland: Survive the Wilds;
- Jujutsu Kaisen Cursed Clash;
- Sons Of The Forest;
- Nightingale;
- Myth of Empires;
- Last Epoch;
- Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost;
- Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft;
- Persona 3 Reload.
Ранее Steam получил важный апдейт – делиться своими играми с друзьями стало проще. Новая механика представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр.
А если вы пропустили мартовские релизы 2024 года, УНИАН собрал главные проекты первого месяца весны. Среди них – сиквел игры 25-летней давности, крупный эксклюзив PlayStation на ПК и еще много экшенов с RPG.