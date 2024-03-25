Helldivers 2 и Baltaro – самые успешные игры Steam в феврале / фото: Arrowhead Game Studios

Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок Steam в феврале. В подборку попали те тайтлы, которые вышли в прошедшем месяце и оказались наиболее популярными среди пользвателей сервиса.

В список, помимо прочих, попал Helldivers 2, что ожидано. Драйвовый экшен про отстрел инопланетных жуков стал одним из самых успешных релизов начала 2024 года, плюс, это самая популярная игра от PlayStation Studios в Steam. Ежедневно пиковый онлайн насчитывает 300 тыс. пользователей.

Покерный "рогалик" Balatro – еще один февральский хит. У игры внушительный рейтинг одобрения 97% и миллион проданных копий меньше чем за месяц. 

В списке также можно увидеть ремейк Persona 3, сборник ремастеров Tomb Raider, автомобильный выживач Pacific Drive, новую игру от бывших авторов Bioware и песочницу в сеттинге Древнего Китая Myth of Empires

Самые популярные новинки в Steam за февраль. Проекты расставлены в случайном порядке:

  • Balatro;
  • Deep Rock Galactic: Survivor;
  • Supermarket Simulator;
  • Pacific Drive;
  • Le Mans Ultimate;
  • 古龙风云录;
  • Suicide Squad: Kill the Justice League;
  • Helldivers 2;
  • Terminator: Dark Fate — Defiance;
  • BlazBlue Entropy Effect;
  • Banishers: Ghosts of New Eden;
  • Smalland: Survive the Wilds;
  • Jujutsu Kaisen Cursed Clash;
  • Sons Of The Forest;
  • Nightingale;
  • Myth of Empires;
  • Last Epoch;
  • Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost;
  • Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft;
  • Persona 3 Reload.

Ранее Steam получил важный апдейт – делиться своими играми с друзьями стало проще. Новая механика представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр.

А если вы пропустили мартовские релизы 2024 года, УНИАН собрал главные проекты первого месяца весны. Среди них – сиквел игры 25-летней давности, крупный эксклюзив PlayStation на ПК и еще много экшенов с RPG.

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