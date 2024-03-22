Глава NVIDIA Дженсен Хуан считает, что до этого этапа осталось менее 10 лет.

За последние годы искусственный интеллект научился быстро создавать качественные изображения, короткие видео и даже музыку. Однако вскоре мы сможем увидеть еще более крутые инновации.

Глава NVIDIA Дженсен Хуан заявил Tom's Hardware, что до первых игр, созданных ИИ осталось менее 10 лет. В ответе на вопрос, насколько мы близки к миру, где каждый пиксель генерируется в реальном времени, он рассказал о своем видении игр будущего.

"Я думаю, что до этого осталось менее десяти лет... Через пять лет вы, вероятно, окажетесь прямо в центре [игры], где все меняется в режиме реального времени, и все говорят: "О, посмотрите, это происходит". ... Вероятно, мы уже два года [движемся] в этом [направлении]. Поэтому я бы сказал, что в течение следующих 5-10 лет, где-то в это время, это в основном произойдет", - прогнозирует глава NVIDIA.

Видео дня

Может показаться, что компьютеры создают игры в режиме реального времени, но на самом деле это результат процесса визуализации и растеризации. Игры, созданные ИИ, будут совсем другие. Этот процесс будет чрезвычайно зависеть от аппаратного обеспечения.

Нынешние самые мощные видеокарты RTX 4090 не подошли бы для генерации игр с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени. Даже одно видео требует много графических процессоров и времени для вычислений.

Игры и искусственный интеллект

В игровой индустрии все чаще возникают дискуссии о применении искусственного интеллекта при разработке проектов. Генеральный директор Take-Two Interactive, компании-издателя GTA, считает, что "хиты создают гении, а не набор вычислений".

Недавно Google представила нейросеть, которая сможет проходить любые игры с вами.

На конференции GTC 2024 корпорация Nvidia отметилась технологией, которая сделает персонажей в видеоиграх более правдоподобными. Демо под названием Covert Protocol демонстрирует интеграцию искусственного интеллекта в игры на уровне NPC, где за их поведение отвечают не традиционные скрипты, а полноценный ИИ.

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