Игра была прохладно встречена критиками, но этом не помешало ей стать культовой, пускай и в узких кругах геймеров.

В библиотеке цифрового магазина GOG.com появилась шпионская RPG Alpha Protocol, вышедшая еще в 2010 году, но давно исчезнувшая из продажи из-за закончившихся прав на музыку.

Более того, повторный релиз получил множество улучшений, которые позволят насладиться игрой почти 15-летней давности с большим комфортом. Теперь игра совместима с современными компьютерами, поддерживает геймпад и облачные сохранения.

Alpha Protocol нельзя купить в Steam, игра доступна только на GOG за $17,99. А до 3 апреля на игру действует скидка в 10%. В честь повторного релиза также был показан трейлер с кадрами экшена.

Напомним, Alpha Protocol вышла летом 2010 года на ПК. PlayStation 3 и Xbox 360. Игра разработана Obsidian Entertainment и издана SEGA. Примечательно, что она вышла с разницей в пять месяцев с Fallout: New Vegas, другой игрой Обсидиан.

Alpha Protocol была прохладно встречена критиками, но этом не помешало ей стать культовой, пускай и в узких кругах геймеров. Одной из главных фишек игры была система выбора и последствий: то, как вы решили вести себя, действительно имело значение. В каком-то смысле, с тех пор это удалось немногим играм.

Сиквел Alpha Protocol вряд ли когда-то увидит свет, но в Obsidian много людей заинтересованы в духовном наследнике. А пока студия трудится над фентезийной RPG Avowed и сиквелом The Outer Worlds.

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