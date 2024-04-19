Kingdom Come: Deliverance полюбилась игрокам за проработанные ролевые элементы, реалистичные механики и аутентичный средневековый быт.

Чешская студия Warhorse официально анонсировала сиквел одной из лучших и исторически достоверных Action-RPG на рынке – Kingdom Come: Deliverance 2. Релиз игры состоится уже до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Даже на этапе анонса чехи смогли отличиться. Вместо привычных коротких тизеров или CGI-трейлеров разработчики представили тематическую короткометражку, в которой совместили как игру живых актеров, так и сцены, созданные на движке игры.

Сюжет продолжит историю жизни протагониста первой части игры – Индржиха, сына кузнеца Мартина. Но для полноценного погружения в новую историю не потребуется знания сюжета оригинала. Сама история будет куда более масштабной, кроме того, разработчики обещают увеличенный в два раза открытый мир и более 5 часов кат-сцен.

Kingdom Come: Deliverance 2 - трейлер

Разработкой по-прежнему руководит Даниэль Вавра, сценарист первых частей Mafia, который в 2011 году и основал студию Warhorse. По его словам, Deliverance 2 станет идеальным сиквелом, в котором реализовали все идеи, отброшенные при работе над первой игрой из-за недостатка бюджета и нехватки опыта.

Первая часть разошлась тиражом свыше 6 млн. копий, собрала лояльную фан-базу и хорошие рецензии. Игра полюбилась игрокам за проработанные ролевые элементы, реалистичные механики и аутентичный средневековый быт. На момент выхода ее часто сравнивали с The Witcher 3, но на деле поляки и чехи выпустили совершенно разные RPG. В Steam на игру сейчас действует скидка 75%.

О точной дате выхода сиквела информации нет. Предзаказов пока тоже нет, но ее уже можно добавить в свой список желаемого.

Вас также могут заинтересовать новости: