Она на 30% тоньше оригинальной версии и получила 1 ТБ памяти.

После серии слухов компания Sony наконец-то официально представила тонкую PlayStation 5 со съемным дисководом. Она на 30% тоньше оригинальной версии и получила 1 ТБ памяти.

Другие характеристики консоли не отличаются от оригинальной версии PS5. Это означает, что компактная версия не уступает в производительности предыдущей модели.

Обновленная PlayStation 5 выйдет в двух моделях: с дисководом и без. Во втором случае к консоли можно подключить привод Blu-ray, который будет продаваться отдельно по цене 80 долларов или 120 евро.

В комплект с уменьшенной PS5 войдет горизонтальная подставка, но можно докупить отдельно вертикальную за 30 долларов или 30 евро. Геймпад при этом никак не изменился. Отмечают, что как только запасы текущей PlayStation 5 распродадут, более компактная PS5 станет единственной доступной моделью.

Габариты и вес обновленных PS5:

PS5 — 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг;

— 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг; PS5 Digital Edition — 358 х 80 х 216 мм, 2,6 кг.

Габариты и вес оригинальных PS5:

PS5 — 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг;

— 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг; PS5 Digital Edition — 390 х 92 х 260 мм, 3,9 кг.

Обновленная PlayStation 5 поступит в продажу уже в ноябре этого года по цене $450 без привода и $500 за полноценную консоль. В Европе приставку оценили в 450 и 550 евро соответственно.

Также Sony работает над PS5 Pro с более мощным железом. Ожидается, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, в ноябре 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Sony изменила стоимость подписки PlayStation Plus – ценник вырос достаточно ощутимо на всех тарифах.

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