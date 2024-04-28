Посевной календарь подскажет, что и когда стоит сеять на огороде в мае.

Последний месяц весны, несомненно, самый плодотворный и ответственный для владельцев участков. Список того, что делать на огороде в мае, весьма обширен. Именно в мае проходят посадки и посевы большинства культур, а уже посаженные ранее пропалывают, опрыскивают и подкармливают. В саду проводят санитарную обрезку, а на клумбе пересаживают и размножают цветы.

Работы на участках становится очень много и грамотно распланировать все необходимые процедуры поможет лунный посевной календарь на май 2024. Он назовет урожайные и неудачные даты для посевов, а также подскажет, чем заняться на участке в каждый день.

Лунный посевной календарь на май 2024 Украина

1-2 мая - хорошие дни для ухода за участком - прополки сорняков, обрезки больных и старых веток, подстригания газона и формирования живой изгороди. Нанесенные растениям раны быстро заживут. Для посевов период не очень удачный, кроме посадки луковичных цветов.

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3-5 мая - хорошие дни для посадки редиски, зелени и всех корнеплодов (моркови, свеклы, редьки, репы, петрушки, пастернака). Разрешены прививки и пасынкование растений, внесение удобрений, посадка ягодных кустов. При благоприятной погоде - пересадка рассады в открытый грунт.

6-9 мая - дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями. Можно рыхлить и перекапывать почву, полоть сорняки, подготавливать инвентарь.

10-13 мая - очень урожайные дни для посева любых овощей, посадки цветов, ягодных кустов и винограда. Можно пересадить рассаду на огород, посеять клубнику и землянику. Поливы и подкормки будут вдвойне полезными, но не рекомендуется применять ядохимикаты.

14-17 мая - для посевов новых культур период не очень удачный. Можно позаботиться о других посевах - полить, подкормить, накрыть от морозов, обрезать старые ветки. Хорошие дни для ухода за садом, опрыскивания деревьев от болезней и побелки стволов. Можно бороться с сорняками и вредителями, но не стоит обильно поливать участок.

18-21 мая - очень хорошо приживутся и дадут богатый урожай посаженные сегодня бахчевые культуры (дыни, кабачки, тыквы, арбузы), а также кукуруза, зелень, салаты, огурцы. Можно пересаживать в открытый грунт рассаду, а на клумбу - цветы. Разрешено вносить минеральные удобрения и применять химические препараты - они навредят меньше, чем обычно. Однако не стоит обрезать растения.

22-24 мая - дни полнолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

25-28 мая - посадка картошки, моркови, зелени и любых других овощей. Всё посаженное хорошо приживется. Прищипывание, черенкование и размножение растений, пересадка цветов и овощной рассады. Можно собирать урожай зелени и ранних овощей. Не рекомендуется обильно поливать и подкармливать растения.

29-31 мая - прекрасные дни для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Все пестициды покажут удивительную эффективность. Также можно ухаживать за кустами и деревьями в саду, окучивать картошку, сеять зелень и поздние овощи. Хорошие дни для посадки розы. Не рекомендуется замачивать семена и сажать комнатные цветы, а также заготавливать черенки.

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