На совместимых девайсах теперь можно использовать Dolby Atmos, также добавили поддержку SSD объемом до 8 ТБ.

Sony продолжает улучшать и расширять возможности PlayStation 5. С последним обновлением прошивки игровая консоль обзавелась множеством улучшений, о которых многие игроки просили еще с релиза устройства осенью 2020 года.

Из главных нововведений: наконец-то добавили поддержку технологии Dolby Atmos на совместимых ТВ/саундбарах/домашних кинотеатрах с 3D-звуком, а также дали пользователям возможность устанавливать в PS5 SSD-накопители емкостью до 8 ТБ.

Еще из нового:

Звук запуска консоли теперь можно отрегулировать или и вовсе отключить.

Возможность подключить к PS5 вспомогательный геймпад: система будет распознавать два контроллера как один.

Поддержка тактильной отдачи DualSense для навигации по меню консоли (раньше было только в играх). Видео дня

Небольшие улучшения элементов интерфейса: к примеру, поиск игр внутри библиотеки.

Возможность общаться в сообщениях с помощью эмодзи.

Размер апдейта составил 1,1 Гбайта. Про все нововведения можно почитать в блоге PlayStation либо непосредственно перед установкой обновления.

Напомним, что до конца 2023 года ожидается выход PS5 Slim – обновленной версии PlayStation 5 со съемным дисководом. Стоить она будет 399 долларов, а съемный дисковод можно будет приобрести отдельно.

Параллельно Sony работает над PS5 Pro с более мощным железом. Ожидается, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, состоится только в ноябре следующего года.

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