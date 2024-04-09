Как убрать большой муравейник на даче и что делать, если муравьи облюбовали ваш дом.

Муравьи на участке не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Да, они уничтожают гусениц и других вредителей сада и огорода. Но порой их становится так много, что они поселяются где только могут - в саду, на огороде и в доме - и сами становятся вредителями. Как понять, что этих полезных насекомых стало чересчур много и как уничтожить муравейник на огороде и в других местах их обитания, не навредив при этом ни себе, ни муравьям - рассказываем в материале.

Как понять, что муравьев много и как избавиться от муравейника в огороде и в саду

Муравьи, как уже говорили, сами по себе неплохие ребята, если их в меру. Но если популяция этих насекомых растет на глазах, и они живут чуть ли не на каждой грядке и клумбе - с этим нужно что-то делать.

Муравьи любят поесть, поэтому начинают поедать не только вредителей, но также и бутоны, цветки, ягоды, овощи и корнеплоды с высоким содержанием сахара. Кроме этого, примерно так, как мы разводим коров, муравьи разводят тлю - уж очень они любят ее сладкое молочко. Тля, как известно - это зло как для сада, так и для огорода. Поэтому от муравьев лучше избавляться.

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Муравейник на огороде или в саду можно уничтожить с помощью химических средств и народных. При этом нужно учесть, что "химия" чаще всего уничтожает все живое, а не только муравьев, что может быть и нецелесообразно для участка. Многие огородники и садоводы все-таки отдают предпочтение народным методам - потому как и муравьев жалко, и саду с огородом вредить не хочется.

Один из способов, как избавиться от муравьев на дачном участке народными средствами - заставить насекомых "съехать" от вас. Вот что можно сделать:

посыпать муравейник солью и рассыпать ее по "тропам" и местам собраний насекомых;

и рассыпать ее по "тропам" и местам собраний насекомых; разбросать возле муравейника печную сажу ;

; разложить возле поселения насекомых дольки и измельченную ботву чеснока, помидоров, листья петрушки ;

; рассыпать молотую корицу, опилки с молотым чесноком , положить рядышком голову копченой селедки - муравьи очень остро реагируют на запахи и некоторые просто не выносят.

Также можно высаживать чеснок в посадках клубники, а если у вас растет на участке полынь - не вздумайте ее выводить, муравьи ее не терпят.

Ранее мы рассказывали, зачем нужна полынь на огороде и в саду.

Что можно залить в муравейник:

керосин - им обливают муравейник, но не поджигают (!), иначе это уже будет совсем негуманный метод, муравьи сбегут от запаха;

- им обливают муравейник, но не поджигают (!), иначе это уже будет совсем негуманный метод, муравьи сбегут от запаха; приготовьте раствор - 400 г хозяйственного мыла + 2 ст. л. карболовой кислоты + 10 ст. л. керосина на 10 л воды и полейте муравейник, мурашки после такого "душа" уйдут.

Есть еще один простой способ избавиться от муравьев (он же гуманный): вечером после сумерек, когда все муравьи будут "дома", раскопайте муравейник, переложите его в ведро и вынесите за пределы участка. Действуйте быстро, чтобы муравьи вас не атаковали. Правда, если муравейник у вас посреди огорода, этот способ вам не подойдет.

Если нужно вывести муравейник под землей в саду, то можно сделать следующее:

обработайте основание деревьев конопляным маслом ;

; соорудите вокруг дерева ров с водой шириной и глубиной 3-5 см - так как муравьи плохо плавают, то не смогут одолеть это препятствие;

шириной и глубиной 3-5 см - так как муравьи плохо плавают, то не смогут одолеть это препятствие; разложите под кустами тряпки с керосином .

Также можно бороться с муравьями косвенно - уничтожая тлю. Для этого посейте в саду календулу, которая будет привлекать божью коровку, а та в свою очередь - поедать тлю.

Какое самое эффективное средство от муравьев в доме

Порой муравьи "съезжают" с огорода, но не в другое место, а к вам в дом. Здесь им тоже неплохо - они начинают уничтожать съестные припасы.

Вот как с ними можно бороться:

разложить в местах появления муравьев полынь, чеснок или гвоздику - запах отпугнет насекомых;

- запах отпугнет насекомых; обжарьте старое пожелтевшее сало и положите вблизи муравьиных ходов - они этого не вынесут;

и положите вблизи муравьиных ходов - они этого не вынесут; весьма эффективна борная кислота от муравьев - пропитайте кислотой несколько кусочков сахара и оставьте на открытом месте.

Можно также разложить приманки с борной кислотой - например, смешать варенье (0,5 л) со свежими дрожжами (20 г) и кислотой (5 г). Правда, этот способ нельзя назвать гуманным по отношению к муравьям, так как они от борной кислоты погибают.

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