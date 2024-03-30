Польская студия не выпускал нового "Ведьмака" с 2015 года. Ожидание затянется еще минимум на пару лет.

Долгожданную игру The Witcher 4 придется ждать еще достаточно долго – на днях CD Projekt RED отчиталась о финансовых показателей компании за 2023 финансовый год. Он, к слову, стал 2-м лучшим за всю историю известного польского разработчика видеоигр, пишет Rock Paper Shotgun.

Во время телеконференции, посвященной обсуждению 2023 финансового года, польская компания, в частности, раскрыла, на каком этапе создания находится каждая из ее игр. Одной из таких оказалась The Witcher 4, которая прямо сейчас является наиболее приоритетным для студии.

Мы узнали, что в настоящий момент над новым "Ведьмаком" работает в общей сложности 403 разработчика. Это 2/3 от всего штата компании CD Projekt. При этом, несмотря на внушительную цифру, разработка "Ведьмак 4" по-прежнему находится на стадии предварительного производства. Впрочем, уже во второй половине 2024-го проект перейдет в полноценную (активную) фазу разработки.

Видео дня

Таким образом, релиз четвертой части, предположительно, состоится в конце 2026 или начале 2027 года. Напомним, следующую часть популярной серии ролевых игр на фэнтезийную тематику впервые анонсировали еще в октябре 2022 года под кодовым названием "Polaris". Проект станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

В отчете польский разработчик также раскрыл, что The Witcher 4 станет нечто совершенно новым – фанатам не стоит ожидать простой клон "Дикой Охоты". Разработчики будут опираться на предыдущую игру при создании четвертой части, однако они не планируют делать "безопасный сиквел".

В единственном на сегодня тизере нового "Ведьмака" изображен медальон школы Рыси, которого не было, ни играх, ни книгах. Судя по всему, авторы добавили во вселенную "Ведьмака" новую школу убийц чудовищ. Многие полагают, что сиквел передаст эстафету Цири, но Геральт тоже появится.

Какие еще игры по "Ведьмаку" находятся в разработке

Ремейк первого Ведьмака. Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.

Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет. Спин-офф по "Ведьмаку". Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года.

Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года. Что касается сиквела Cyberpunk 2077 , то он выйдет только после The Witcher 4. Поляки говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

Вас также могут заинтересовать новости: