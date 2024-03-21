Если прозноз сбудется, то в игру можно будет сыграть в следующем году.

Эпический приключенческий боевик God of War Ragnarok, который завершает скандинавскую сагу о Кратосе и Атрее, может выйти на ПК.

Инсайдер под ником Silknigth утверждает, что Santa Monica Studio планирует выпустить игру для компьютеров в начале 2025 года. Сам источник достоин доверия, поскольку недавно он с невероятной точностью предсказал анонс Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК.

Пока что информация от Silknigth не подтверждена, но сроки, о которых говорит пользователь Twitter не такие уж и удивительные. Особенно, если учитывать последние заявления Sony, которая неоднократно говорила о своем желании открыть себя миру ПК для расширения пользовательской базы.

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God of War Ragnarök - основные подробности

Как известно, продолжение God of War 2018 года под названием God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его сын Атрей должны предотвратить Рагнарок - гибель богов и всего сущего.

Врагами для главных героев стали Фрейя и Тор, а Тюра сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

В 2023 году появился намек на продолжение или как минимум дополнение к последней части франшизы.

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