Стоимость видеокарт продолжает падать. Специалисты 3DCenter обнаружили, что ситуация достигла такой точки, когда все модели современных линеек AMD и Nvidia как минимум в Германии доступны по цене ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ) и нередко даже дешевле, чем в США.
За месяц цены на новейшие видеокарты Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40 в большинстве случаев снизились на 11%. Самое значительное снижение цены продемонстрировала модель RX 7900 XT – на целых 15,9%. Ее текущая цена в Европе составляет 739 евро при РРЦ в 799 евро.
Схожая ситуация наблюдается и среди "зеленых" видеокарт. Они традиционно имеют высшую наценку, поэтому им есть куда дешеветь. Модели среднего ценового сегмента RTX 4060 и 4070 RTX снизились в цене на 20%. Лишь топовая RTX 4090 показала небольшое снижение в 2,6%, что, впрочем, тоже ниже официальной цены в 1599 долларов.
Отмечается, что причина таких агрессивных распродаж заключается в подготовке обеих компаний к выходу следующего поколения видеокарт. Подтверждено, что до конца 2024 года AMD и Nvidia представят GPU на архитектурах RDNA 4 и Blackwell соответственно.
Таким образом, для геймеров сейчас наступило наилучшее время обновить видеокарту по выгодной цене. А тем, кто готов подождать, стоит накопить на следующее поколение AMD и Nvidia через пару лет, отметили эксперты.
Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.