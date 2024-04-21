Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет уже до конца 2024 года, поэтому оба производителя стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Стоимость видеокарт продолжает падать. Специалисты 3DCenter обнаружили, что ситуация достигла такой точки, когда все модели современных линеек AMD и Nvidia как минимум в Германии доступны по цене ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ) и нередко даже дешевле, чем в США.

За месяц цены на новейшие видеокарты Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40 в большинстве случаев снизились на 11%. Самое значительное снижение цены продемонстрировала модель RX 7900 XT – на целых 15,9%. Ее текущая цена в Европе составляет 739 евро при РРЦ в 799 евро.

Схожая ситуация наблюдается и среди "зеленых" видеокарт. Они традиционно имеют высшую наценку, поэтому им есть куда дешеветь. Модели среднего ценового сегмента RTX 4060 и 4070 RTX снизились в цене на 20%. Лишь топовая RTX 4090 показала небольшое снижение в 2,6%, что, впрочем, тоже ниже официальной цены в 1599 долларов.

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Отмечается, что причина таких агрессивных распродаж заключается в подготовке обеих компаний к выходу следующего поколения видеокарт. Подтверждено, что до конца 2024 года AMD и Nvidia представят GPU на архитектурах RDNA 4 и Blackwell соответственно.

Таким образом, для геймеров сейчас наступило наилучшее время обновить видеокарту по выгодной цене. А тем, кто готов подождать, стоит накопить на следующее поколение AMD и Nvidia через пару лет, отметили эксперты.

Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.

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