Продажи Manor Lords уже перевалили за 1 млн копий, а пиковый онлайн поставил рекорд для игр подобного жанра.

Градостроительная средневековая стратегия Manor Lords долгое время возглавляла рейтинг самых ожидаемых игр в Steam, обойдя, например, STALKER 2 и Frostpunk 2. Теперь состоялся запуск в раннем доступе – и, судя по всему, ожидания того стоили.

Всего за день после выхода в раннем доступе Manor Lords разошлась тиражом более 1 миллиона копий, сообщили разработчики. Таких продаж удалось достигнуть даже несмотря на то, что игра сразу доступна по подписке PC Game Pass. Пиковый онлайн в Steam достиг отметки 170 000 геймеров (рекорд для игр подобного жанра), а рейтинг у игры 89%.

Один из пользователей пишет, что Manor Lords – феноменальная игра, которая буквально пропитана любовью и энтузиазмом. Этот тайтл может похвастаться не только одним из самых визуально приятных игровых процессов, но и динамичным саундтреком, который меняется в зависимости от настроения игры.

Геймплей Manor Lords совмещает два отдельных, но тесно переплетенных жанра: стратегию градостроительства и тактику в реальном времени. "Развивайте свою стартовую деревню и превратите ее в большой шумный город, управляйте ресурсами и производственными цепочкам, захватывайте новые земли", – сказано в описании.

Manor Lords получила английскую озвучку, еще 19 языков поддерживаются в виде субтитров, украинский – среди них. К слову, до 10 мая купить игру можно со скидкой 25% – за 449 грн. Что из себя представляет сабж, можно оценить по трейлеру ниже:

А в магазине Epic Games Store сейчас дарят две игры: шутер от первого лица Industria и ролевой платформер LISA: Definitive Edition. Последний имеет рейтинг 95% от игроков, поэтому рекомендуем обратить внимание.

А уже через пару недель состоится релиз мрачного экшена Senua's Saga: Hellblade II, который называют одним из самых важных эксклюзивов для текущего поколения Xbox. Известно, что в игре будет официальный украинский перевод.

Вас также могут заинтересовать новости: