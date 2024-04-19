Первый сезон сериала по мотивам одноименной видеоигры вышел 11 апреля.

Стриминговый гигант Amazon Prime Video продлил на второй сезон постапокалиптический приключенческий сериал "Фоллаут" (Fallout), спустя неделю после выхода первого сезона.

"Мы бы не хотели держать вас сейчас в напряжении, не так ли? Увидимся снова в Пустоши во втором сезоне", – сообщила кинокомпания на своей странице в Instagram.

Какие-либо детали по поводу даты начала съемок продолжения сериала и, тем более, дате его выхода, на данный момент неизвестны.

Отметим, первый сезон сериала "Фоллаут", снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр от Interplay Entertainment, вышел 11 апреля 2024 года – все восемь серий одновременно.

События сериала происходят в будущем после ядерного конфликта. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Выжившие укрылись в радиоактивных бункерах, известных как Убежища, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Два столетия спустя молодая женщина, потомок первых жителей одного из многих Убежищ, оставляет единственную жизнь, которую она когда-либо знала, отправляясь в опасное путешествие к враждебной и дикой Пустоши на месте опустошенного Лос-Анджелеса.

Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Малефисента", "Армия мертвецов"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Также одна из важных ролей досталась Кайлу Маклахлену ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", "Секс в большом городе").

Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), которые до этого также придумали научно-фантастический сериал "Мир Дикого запада".

По итогам недели просмотров шоу получило высокие оценки как от критиков, так и от зрителей. На данный момент оценка сериал на IMDb составляет 8,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков и 89% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: