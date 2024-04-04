При этом в рейтинг не попали Макс Пейн, Гордон Фримен, Геральт и другие культовые лица.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) подвела итоги геймерского голосования, целью которого было определить самого культового персонажа видеоигр всех времен. В нем приняли участие 4000 пользователей со всего мира.

В перечень вошли герои самых разных десятилетий и поколений. Например, из 80-х в список попали Марио, Линк и Солид Снейк; из 90-х – Соник, Крэш и Лара Крофт; из 2000-х – Агент 47, Кратос и Нейтан Дрейк, а из 2010-х – Элли Уильямс и Артур Морган. Не забыли геймеры и про 20-е, выбрав сразу двух героев Baldur’s Gate 3 – Астариона и Шэдоухарт.

Самым культовым персонажем видеоигр всех времен в итоге признали Лару Крофт, которая впервые появилась в Tomb Raider 1996 года. Последняя на сегодня игра о расхитительнице гробниц вышла в 2018, а ранее в этом году состоялся релиз сборника Tomb Raider I-III Remastered.

Видео дня

Второе почетное место занял Марио. За ним идет Агент 47 из франшизы Hitman. Интересно, что в итоговый список не попали такие культовые персонажи, как Макс Пейн, Леон Кеннеди, Гордон Фримен и Гераль из Ривии. Полный список выглядит следующим образом:

1. Лара Крофт — Tomb Raider

2. Марио — Super Mario

3. Агент 47 — Hitman

4. Соник — Sonic the Hedgehog

5. Сэкбой — LittleBigPlanet

6. Пакман — Pac-Man

7. Линк — The Legend of Zelda

8. Мастер Чиф — Halo

9. Кратос — God of War

10. Шэдоухарт — Baldurʼs Gate 3

11. Артур Морган — Red Dead Redemption 2

12. Пикачу — Pokémon

13. Стив — Minecraft

14. Солид Снейк — Metal Gear Solid

15. Крэш Бандикут — Crash Bandicoot

16. Клауд Страйф — Final Fantasy VII

17. Астарион — Baldurʼs Gate 3

18. Казума Кирью — Yakuza/Like a Dragon

19. Элли Уильямс — The Last of Us

20. Нейтан Дрейк — Uncharted

Юбилейная церемония награждения BAFTA Games Awards пройдет 11 апреля 2024 года. Лидером по количеству номинаций стала Baldur's Gate 3, которую отметили в 10 категориях. Со списком номинантов можно ознакомиться тут.

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