Релиз Stellar Blade состоится уже 26 апреля, а до выхода все желающие смогут поиграть в бесплатную демо-версию.

Игровые журналисты и блогеры опубликовали превью слэшера Stellar Blade, который выйдет уже в следующем месяце эксклюзивно для PlayStation 5. И если ранее они скептически относились к данной игре, то поиграв в нее, мнение критиков кардинально поменялось.

Stellar Balde описали как "взрывную смесь из NieR: Automata и Sekiro: Shadows Die Twice". От первой она переняла стиль и общие темы, а от второй – боевую систему с парированием, уклонением и контратаками, где геймерам придется менять стратегию в зависимости от типа врага. По словам журналистов, игра довольно сложная, но для казуальных геймеров предусмотрен режим низкой сложности.

Многие поигравшие отмечают, что Stellar Balde – это одна из тех игр, которая "вознаграждает за терпение". Пройти ее, бездумно "спамя" атаки, вряд ли получится: нужно наблюдать за характером атак боссов, где каждая фаза сражения будет уникальной, и использовать парирование.

Также в Stellar Balde нашлось место исследованию мира. Изучая мир игры, можно обнаружить лагеря – это аналоги костров из серии Dark Souls, помогающие быстрее перемещаться по линейным, но широким уровням. Еще иногда придется решать головоломки и проходить платформенные секции.

Журналисты выделили и несколько недостатков в Stellar Blade. Среди них – неудобное управление во время прыжков и интерактивных взаимодействий. А еще камера расположена слишком близко к героине, что порой ограничивает обзор в сражениях.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5. А ознакомиться с грядущей новинкой поближе самостоятельно можно будет в демоверсии, которая выйдет уже завтра.

Превью Stellar Blade

Подробней о Stellar Blade

История в игре посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Главная героиня – Ева, член седьмого Воздушного отряда.

Изначально Stellar Blade задумывался как маленькая инди-игра, но проект попался на глаза Sony и издатель предложил авторам сотрудничество. Таким образом масштабы игры ощутимо увеличились, а сама она стала эксклюзивом PlayStation.

Игра получила высокий возрастной рейтинг за наготу и обилие жестокости, а костюм главной героини уже успел оказаться в центре скандала. В этом плане не зря Stellar Blade сравнивают с NieR: Automata.

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