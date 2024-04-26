Потихоньку продолжается работа над ремейком культовой игры Gothic, которая вышла более 20 лет назад. Недавно разработчики представили коллекционное издание, которое не понравилось заметной части сообщества.
В коробке, помимо самой игры, самые преданные поклонники обнаружат настенную Маску Спящего (главного антагониста игры), саундтрек, а также кожаный браслет и блокнот – все это за 200 евро.
Участники сообщества Gothic в Steam считают, что за такой ценник стоило бы предложить полноценную фигурку и карту колонии, поскольку такие предметы выглядят намного интереснее на полочке. Кроме того, некоторым бы хотелось получить артбук.
В том числе геймеры остались недовольными тем фактом, у игры все еще нет даты выхода, хотя с момента выхода демо-версии прошло уже более 5 лет, но издатель уже продает коллекционку.
Вместе с коллекционкой авторы Gothic 1 Remake показали пачку скриншотов, которые дают представление о том, чего Alkimia Interactive стремится достичь. На кадрах изображены местные локации и персонажи, включая всеми любимого Диего.
Ремейк Gothic — основные подробности
- За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. В 2019 году студия выпустила пробную версию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот играбельный тизер появится в вашей библиотеке при покупке любой из частей Gothic.
- По словам разработчиков, сюжет в ремейке Gothic останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему модернизируют. Его хотят осовременить с учетом текущих тенденций.
- В целом, ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов
- Ремейк создается для ПК, PS5 и Xbox Series X. Изначально выход ремейка должен был состояться в марте 2023 года, но теперь авторы ориентируются на 2025-й.