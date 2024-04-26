Сама коллекционка выглядит скудно как за свои деньги, более того, у игры все еще нет даты выхода.

Потихоньку продолжается работа над ремейком культовой игры Gothic, которая вышла более 20 лет назад. Недавно разработчики представили коллекционное издание, которое не понравилось заметной части сообщества.

В коробке, помимо самой игры, самые преданные поклонники обнаружат настенную Маску Спящего (главного антагониста игры), саундтрек, а также кожаный браслет и блокнот – все это за 200 евро.

Участники сообщества Gothic в Steam считают, что за такой ценник стоило бы предложить полноценную фигурку и карту колонии, поскольку такие предметы выглядят намного интереснее на полочке. Кроме того, некоторым бы хотелось получить артбук.

В том числе геймеры остались недовольными тем фактом, у игры все еще нет даты выхода, хотя с момента выхода демо-версии прошло уже более 5 лет, но издатель уже продает коллекционку.

Вместе с коллекционкой авторы Gothic 1 Remake показали пачку скриншотов, которые дают представление о том, чего Alkimia Interactive стремится достичь. На кадрах изображены местные локации и персонажи, включая всеми любимого Диего.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. В 2019 году студия выпустила пробную версию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот играбельный тизер появится в вашей библиотеке при покупке любой из частей Gothic.

По словам разработчиков, сюжет в ремейке Gothic останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему модернизируют. Его хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом, ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов

Ремейк создается для ПК, PS5 и Xbox Series X. Изначально выход ремейка должен был состояться в марте 2023 года, но теперь авторы ориентируются на 2025-й.

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