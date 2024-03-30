Чтобы было проще конкурировать с AMD Radeon RX 7600.

Изначально GeForce RTX 4060 появилась на рынке по цене $300, из-за чего "железку" критиковали все кому не лень, так как прирост относительно RTX 3060 был незначительный. Теперь же новая видеокарта наконец начала дешеветь, приблизившись к уровню "топ за свои деньги".

Как пишет портал Wccftech, магазины начали продавать GeForce RTX 4060 за 279 долларов, а некоторые еще дешевле. Причем, речь идет не о временных скидках, а об корректировке РРЦ (рекомендованная розничная цена).

В конце 2023 года Nvidia снизила цену на GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ в преддверии выхода новых видеокарт от AMD. Теперь "зеленую" карту продают за $449 вместо 499 долларов на старте. По сниженной цене можно купить модели от PNY, MSI и Asus.

Видео дня

На сегодня RTX 4060 является самым доступным предложением в серии RTX 40xx, и маловероятно, что перед выпуском RTX 50xx выйдет что-то дешевле. Видеокарта оснащена 8 гигабайт памяти GDDR6, поддерживает трассировку лучей и DLSS 3, при этом потребляет мало энергии.

В качестве альтернативы компания AMD может предложить Radeon RX 7600 (8 ГБ), которая была оценена в 269 долларов. Производительность у обеих карт примерно одинаковая.

А свежий опрос Steam показал, что GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров, и ее популярность только растет. За ней расположились GTX 1650 и RTX 2060. При этом в топ-10 нет ни одной десктопной RTX 40 нового поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: