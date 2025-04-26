Премьера игры назначена на 5 сентября этого года для ПК и Xbox Series.

Украинская студия GSC Game World показала свежий трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На новых кадрах можно увидеть окрестности Припяти и знаменитое колесо обозрения.

Ролик представлен по случаю 38-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС. Более того, он получил украинскую озвучку.

В этот раз GSC обошлись без переноса даты выхода – она все также намечена на 5 сентября этого года для ПК и Xbox Series. Ранее разработчики планировали выпустить игру в первом квартале 2024 года.

Напомним действия новой части STALKER развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, плюс, обещают вариативность в прохождении и четыре концовки.

Одной из ключевых фишек игры будет наличие продвинутого искусственного интеллекта и усовершенствованной системы симуляции жизни. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Системные требования STALKER 2 пока не раскрываются, однако минимальная конфигурация, на которую у GSC ориентируются это "GTX 1060, на которой игра будет запускаться, но графика будет хуже".

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