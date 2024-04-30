Игроков ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation заглянет на ПК.

Апрель оказался не лучшим месяцем для игр. Большую часть месяца было затишье, что, впрочем, позволило геймерам вернуться к старым релизам, чтобы наверстать упущенное. А вот в мае 2024-го новых релизов, кажется, будет не меньше, чем в предыдущие месяцы года.

В ближайшие недели нас ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, амбициозное возвращение космической стратегии, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянет на ПК.

V Rising

Дата выхода: 8 мая

Платформы: ПК

О чем: игра в жанре симулятора выживания о вампирах в готическом сеттинге и камерой с видом сверху. "Избегайте света днем, преследуйте добычу ночью и постепенно набирайте достаточно силы, чтобы создать собственную армию тьмы", – гласит описание.

Почему ждем: казалось бы, эра неисчерпаемых "выживачей" давно прошла, но тут нам предлагают воссоздать из себя целого Дракулу, да еще не только в одиночку, но и в онлайне. Поигравшие в раннем доступе остались довольны: в Steam у игры 89% положительных отзывов.

Homeworld 3

Дата выхода: 13 мая

Платформы: ПК

О чем: спустя более 20 лет ожиданий новая часть масштабной космической стратегии наконец подбирается к релизу. Кроме одиночной кампании авторы подготовили традиционный PvP и кооперативный режим "Военные игры".

Почему ждем: амбициозное возращение знаменитой серии космических RTS. Те, кто поиграл в демо, остались довольны: огромные флотилии перестреливаются друг с другом, устраивают засады, барражируют около планет и лавируют мимо астероидов. Плюс, графически игра выглядит потрясающе.

The Rogue Prince of Persia

Дата выхода: 14 мая

Платформы: ПК (ранний доступ)

О чем: 2D-платформер с быстрой боевкой, ловушками, множеством противников и потаенных мест. Только на этот раз по вселенной "Принца Персии".

Почему ждем: это игра от создателей Dead Cells – гибрида "метроидвании" и "рогалика", который вопреки низкому бюджету стал огромным хитом. Их новый проект метит в более обширную аудиторию, а поддерживать обновлениями его обещают годами.

Braid: Anniversary Edition

Дата выхода: 14 мая

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch.

О чем: обновленная версия одной из главных инди-игр. Ее полюбили за глубокий сюжет, инновационное на то время сочетание платформинговых секций и головоломок, решение которых завязано на управлении временем, а также за визуальный стиль и музыку.

Почему ждем: помимо обновленной графики и анимации, новой музыки и комментариев разработчиков, в юбилейном издании появится целый новый мир со свежими головоломками.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Дата выхода: 16 мая

Платформы: ПК

О чем: приключенческий экшен в открытом мире, рассказывающий эпическую историю вторжения монгольской империи на остров Цусима. Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби, зачастую нападая из тени.

Почему ждем: редкая игра о феодальной Японии. Авторы вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и легендами о самураях, и видно, что вложили в проект свою душу.

Senua's Saga: Hellblade II

Дата выхода: 21 мая

Платформы: ПК, Xbox Series S/X

О чем: продолжение экшена Hellblade 2017 года, в котором главная героиня, Сенуа, возвращается в брутальную историю о выживании на мифическом и жестоком острове Викинга.

Почему ждем: следующая большая игра Xbox создавалась годами, и, похоже, ожидание того стоило. Ранние рецензии СМИ только подогревают атмосферу ожидания. Вместе с тем у украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать игру – она получит официальную украинскую локализацию.

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