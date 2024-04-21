Каждый огородник должен знать, как сажать огурцы, чтобы собирать их потом ящиками.

В Украине огурцы начинают высаживать в почву в конце апреля - начале мая. К этому моменту заморозки уже точно не страшны посадкам, а температура воздуха устойчиво теплая. Узнайте, когда сажать огурцы в открытый грунт по лунному календарю.

Когда сажать огурцы в открытый грунт в Украине - точные даты

Важно помнить, что огурцы - это теплолюбивая культура, для которой важна температура в пределах 20-30 градусов Цельсия. Такие условия идеальны для культуры, но можно ориентироваться и на минимально допустимые - днем столбик термометра не должен опускаться ниже 15 градусов, а ночью - 10-15.

На вопрос о том, когда сажать огурцы - лунный календарь на апрель отвечает точными датами. В этом месяце самые благоприятные дни - 25, 29 и 30 число. Если вы выберете эти дни для посадки, точно не разочаруетесь в урожае.

Видео дня

В случае, когда апрель не радует погодой, и вы сомневаетесь, что огурцы переживут дожди и холодные ночи, запомните, когда сажать огурцы в мае 2024. В следующем месяце можно переносить рассаду в грунт или вооружиться семенами 6, 13, 14, 15, 17, 22-24 числа.

Как сажать огурцы в открытый грунт - инструкция

Выбор правильной даты - это 50% успеха, но также важно соблюсти технологию, чтобы не погубить нежную и хрупкую рассаду или маленькие семена. Предлагаем вам точную инструкцию, проверенную многими огородниками. Благодаря ей вы узнаете, на каком расстоянии сажать огурцы и как правильно это делать:

сделать в земле бороздки глубиной 2-4 см, отступая 70 см друг от друга;

обильно увлажнить водой из пульверизатора каждую бороздку;

выложить семена на расстоянии 5-10 см;

присыпать землей, полить водой.

Желательно перед посадкой удобрить почву подкормками - можно использовать перегной, компост или другие "вспомогательные" вещества, в которых вы уверены. Ранее мы говорили о том, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая.

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