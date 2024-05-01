Новый эксклюзив PlayStation 5 стал самой высокооцененной игрой 2024 года

Также Stellar Blade показал лучший результат среди всех PS5-игр с момента выхода консоли.

Экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up, который еще до релиза попал в скандал, возглавил список самых высоко оцененных игр 2024 года. Этот проект понравился игрокам больше, чем Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2 и Persona 3 Reload.

Речь про оценки пользователей на популярном агрегаторе Metacritic. На момент написания новости рейтинг у игры составляет 9,3 балла на основе 2500 отзывов.

В сети отметили, что это не только лучший результат среди всех новинок 2024 года, но и среди PS5-игр с момента выхода консоли.

Stellar Blade вышла на PS5 26 апреля, но позже доберется и до ПК. Игра понравилась не только геймерам, но и западным критикам. В частности, новинку называют "взрывной смесью из NieR: Automata и Sekiro: Shadows Die Twice", хвалят графику, сюжет и запоминающийся саундтрек. В минусы проекта записали временами неудобное управление, слабые второстепенные персонажи, а также общее отсутствие инноваций по сравнению с источниками вдохновения.

Игра еще до релиза попала в скандал из-за слишком сексуализированного и откровенного костюма главной героини, Евы, который явно не соответствует характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Впрочем, это лишь усилило интерес игроков в данному проекту.

История Stellar Blade посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Главная героиня – Ева, член седьмого Воздушного отряда. Изначально проект создавался как маленький инди-тайтл, но на него обратила внимание Sony и предложила авторам сотрудничество.

Ранее УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей, которые выйдут в мае. В ближайшие недели нас ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянет на ПК.

А в Steam недавно состоялся релиз стратегии Manor Lords, которая долгое время возглавляла рейтинг самых ожидаемых игр. Ее пиковый онлайн уже поставил рекорд для игр подобного жанра, а среди поддерживаемых языков есть украинский.

Вас также могут заинтересовать новости: