Церковные праздники в мае 2024 - новый и старый календарь / pixabay.com

В последнем месяце весны в церковном календаре несколько важных событий и дат. Среди них один из самых великих праздников - Светлое Христово Воскресенье (Пасха), а также день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца и третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. Какие еще церковные праздники в мае будут, как отмечаем их по новому стилю и какие даты будут в эти дни по прежнему календарю - в материале УНИАН.

Православный календарь по новому стилю на май 2024

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей. 

Православные праздники по новому стилю в мае 2024:

Видео дня
  • 1 мая - Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского.
  • 2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская, иконы Божьей Матери Киево-Печерская.
  • 4 мая - Великая суббота, мученицы Пелагии.
  • 5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
  • 6 мая - Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.
  • 7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.
  • 8 мая - Светлая среда,  апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших во Второй Мировой войне.
  • 9 мая - Светлый четверг, перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.
  • 10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • 11 мая - Светлая суббота, равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.
  • 12 мая - Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.
  • 13 мая - мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.
  • 14 мая - Радоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминание умерших.
  • 15 мая - преподобного Пахомия Великого, святителя Исаи, епископа Ростовского, преподобного Исаи Киево-Печерского.
  • 16 мая - преподобного Феодора Освященного.
  • 17 мая - апостола Андроника и других с ним.
  • 18 мая - святых отцов семерых Вселенских соборов. 
  • 19 мая - святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовкивского, Римского.
  • 20 мая - мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.
  • 21 мая - равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Костантина и детей его, Михаила и Феодора.
  • 22 мая - мученика Василиска.
  • 23 мая - преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. 
  • 24 мая - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
  • 25 мая - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.
  • 26 мая - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.
  • 27 мая - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, перенесение мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.
  • 28 мая - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа.
  • 29 мая - Преполовение Пятидесятницы,  мученицы Феодосии девы, Тирской.  
  • 30 мая - преподобного Исаакия исповедника.
  • 31 мая - апостола от 70-ти Ерма.
Православный календарь на май 2024 по новому стилю / инфографика УНИАН

Православный календарь по старому стилю на май 2024 года

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в мае 2024:

  • 1 мая - Великая среда, преподобного Иоанна Солунского.
  • 2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), преподобного Иоанна Печерника.
  • 3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), преподобного Теодора Трихины. 
  • 4 мая -  Великая суббота, священномученика Януария и других.
  • 5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
  • 6 мая -  Светлый понедельник, день Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона, царицы Александры.
  • 7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Саввы Стратилата.
  • 8 мая -  Светлая среда, апостола евангелиста Марка, поминовение погибших во Второй Мировой войне.
  • 9 мая - Светлый четверг, священномученика Василия, епископа Амасийского.
  • 10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
  • 11 мая -  Светлая суббота, апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
  • 12 мая - Антипасха, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.
  • 13 мая - апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
  • 14 мая - Радоница (проводы), святого пророка Иеремии, поминание умерших.
  • 15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 16 мая - мучеников Тимофея и Мавры, а также преподобного Феодосия Печерского.
  • 17 мая - мученицы Пелагии.
  • 18 мая - мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.
  • 19 мая - святых жен-мироносиц, праведного Иова Многострадального.
  • 20 мая - мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.
  • 21 мая - Иоанна Богослова, апостола и евангелиста.
  • 22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый).
  • 23 мая - апостола Симона Зилота.
  • 24 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.
  • 25 мая - святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
  • 26 мая - мученицы Гликерии.
  • 27 мая - мученика Исидора.
  • 28 мая - преподобного Пахомия Великого.
  • 29 мая - Преполовение Пятидесятницы, преподобного Феодора Освященного.
  • 30 мая - апостола Андроника и других с ним.
  • 31 мая - мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.

Поминальные дни в мае 2024

На май 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших: 8 мая - поминовение погибших во Второй Мировой войне и 14 мая - Радоница (проводы).

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