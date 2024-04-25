В последнем месяце весны в церковном календаре несколько важных событий и дат. Среди них один из самых великих праздников - Светлое Христово Воскресенье (Пасха), а также день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца и третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. Какие еще церковные праздники в мае будут, как отмечаем их по новому стилю и какие даты будут в эти дни по прежнему календарю - в материале УНИАН.
- Православный календарь по новому стилю на май 2024
- Православный календарь по старому стилю на май 2024 года
- Поминальные дни в мае 2024
Православный календарь по новому стилю на май 2024
Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей.
Православные праздники по новому стилю в мае 2024:
- 1 мая - Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского.
- 2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
- 3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская, иконы Божьей Матери Киево-Печерская.
- 4 мая - Великая суббота, мученицы Пелагии.
- 5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
- 6 мая - Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.
- 7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.
- 8 мая - Светлая среда, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших во Второй Мировой войне.
- 9 мая - Светлый четверг, перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.
- 10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 11 мая - Светлая суббота, равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 12 мая - Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 13 мая - мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.
- 14 мая - Радоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминание умерших.
- 15 мая - преподобного Пахомия Великого, святителя Исаи, епископа Ростовского, преподобного Исаи Киево-Печерского.
- 16 мая - преподобного Феодора Освященного.
- 17 мая - апостола Андроника и других с ним.
- 18 мая - святых отцов семерых Вселенских соборов.
- 19 мая - святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовкивского, Римского.
- 20 мая - мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.
- 21 мая - равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Костантина и детей его, Михаила и Феодора.
- 22 мая - мученика Василиска.
- 23 мая - преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
- 24 мая - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
- 25 мая - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.
- 26 мая - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.
- 27 мая - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, перенесение мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.
- 28 мая - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа.
- 29 мая - Преполовение Пятидесятницы, мученицы Феодосии девы, Тирской.
- 30 мая - преподобного Исаакия исповедника.
- 31 мая - апостола от 70-ти Ерма.
Православный календарь по старому стилю на май 2024 года
Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.
Православные праздники по старому стилю в мае 2024:
- 1 мая - Великая среда, преподобного Иоанна Солунского.
- 2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), преподобного Иоанна Печерника.
- 3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), преподобного Теодора Трихины.
- 4 мая - Великая суббота, священномученика Януария и других.
- 5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
- 6 мая - Светлый понедельник, день Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона, царицы Александры.
- 7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Саввы Стратилата.
- 8 мая - Светлая среда, апостола евангелиста Марка, поминовение погибших во Второй Мировой войне.
- 9 мая - Светлый четверг, священномученика Василия, епископа Амасийского.
- 10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
- 11 мая - Светлая суббота, апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
- 12 мая - Антипасха, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.
- 13 мая - апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
- 14 мая - Радоница (проводы), святого пророка Иеремии, поминание умерших.
- 15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
- 16 мая - мучеников Тимофея и Мавры, а также преподобного Феодосия Печерского.
- 17 мая - мученицы Пелагии.
- 18 мая - мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.
- 19 мая - святых жен-мироносиц, праведного Иова Многострадального.
- 20 мая - мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.
- 21 мая - Иоанна Богослова, апостола и евангелиста.
- 22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый).
- 23 мая - апостола Симона Зилота.
- 24 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.
- 25 мая - святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
- 26 мая - мученицы Гликерии.
- 27 мая - мученика Исидора.
- 28 мая - преподобного Пахомия Великого.
- 29 мая - Преполовение Пятидесятницы, преподобного Феодора Освященного.
- 30 мая - апостола Андроника и других с ним.
- 31 мая - мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.
Поминальные дни в мае 2024
На май 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших: 8 мая - поминовение погибших во Второй Мировой войне и 14 мая - Радоница (проводы).