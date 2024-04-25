Какие церковные праздники отмечают верующие в мае по юлианскому и новоюлианскому календарю.

В последнем месяце весны в церковном календаре несколько важных событий и дат. Среди них один из самых великих праздников - Светлое Христово Воскресенье (Пасха), а также день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца и третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. Какие еще церковные праздники в мае будут, как отмечаем их по новому стилю и какие даты будут в эти дни по прежнему календарю - в материале УНИАН.

Православный календарь по новому стилю на май 2024

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей.

Православные праздники по новому стилю в мае 2024:

Видео дня

1 мая - Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского.

2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская, иконы Божьей Матери Киево-Печерская.

4 мая - Великая суббота, мученицы Пелагии.

5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

6 мая - Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.

7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.

8 мая - Светлая среда, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших во Второй Мировой войне.

9 мая - Светлый четверг, перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.

10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

11 мая - Светлая суббота, равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.

12 мая - Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.

13 мая - мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.

14 мая - Радоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминание умерших.

15 мая - преподобного Пахомия Великого, святителя Исаи, епископа Ростовского, преподобного Исаи Киево-Печерского.

16 мая - преподобного Феодора Освященного.

17 мая - апостола Андроника и других с ним.

18 мая - святых отцов семерых Вселенских соборов.

19 мая - святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовкивского, Римского.

20 мая - мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.

21 мая - равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Костантина и детей его, Михаила и Феодора.

22 мая - мученика Василиска.

23 мая - преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

24 мая - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

25 мая - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

26 мая - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.

27 мая - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, перенесение мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.

28 мая - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа.

29 мая - Преполовение Пятидесятницы, мученицы Феодосии девы, Тирской.

30 мая - преподобного Исаакия исповедника.

31 мая - апостола от 70-ти Ерма.

Православный календарь по старому стилю на май 2024 года

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в мае 2024:

1 мая - Великая среда, преподобного Иоанна Солунского.

2 мая - Великий четверг (Чистый четверг), преподобного Иоанна Печерника.

3 мая - Великая пятница (Страсная пятница), преподобного Теодора Трихины.

4 мая - Великая суббота, священномученика Януария и других.

5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха), преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

6 мая - Светлый понедельник, день Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона, царицы Александры.

7 мая - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Саввы Стратилата.

8 мая - Светлая среда, апостола евангелиста Марка, поминовение погибших во Второй Мировой войне.

9 мая - Светлый четверг, священномученика Василия, епископа Амасийского.

10 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

11 мая - Светлая суббота, апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

12 мая - Антипасха, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.

13 мая - апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

14 мая - Радоница (проводы), святого пророка Иеремии, поминание умерших.

15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

16 мая - мучеников Тимофея и Мавры, а также преподобного Феодосия Печерского.

17 мая - мученицы Пелагии.

18 мая - мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.

19 мая - святых жен-мироносиц, праведного Иова Многострадального.

20 мая - мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.

21 мая - Иоанна Богослова, апостола и евангелиста.

22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый).

23 мая - апостола Симона Зилота.

24 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.

25 мая - святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

26 мая - мученицы Гликерии.

27 мая - мученика Исидора.

28 мая - преподобного Пахомия Великого.

29 мая - Преполовение Пятидесятницы, преподобного Феодора Освященного.

30 мая - апостола Андроника и других с ним.

31 мая - мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.

Поминальные дни в мае 2024

На май 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших: 8 мая - поминовение погибших во Второй Мировой войне и 14 мая - Радоница (проводы).

Вас также могут заинтересовать новости: