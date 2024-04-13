Редакторы популярного сайта PC Gamer составили актуальный на апрель 2024 года рейтинг лучших видеокарт. Среди них есть как самые мощные игровые графические адаптеры, так и те, которые обеспечивают максимальную отдачу от вложенных средств.
Всего в топ попало семь моделей, причем видеокарты от Nvidia заняли только 3 позиции в рейтинге. Все остальные – за "красными" моделями AMD Radeon.
- На первом месте GeForce RTX 4090. Это флагманская модель без каких-либо компромиссов, которая тянет почти все игры в 4K с трассировкой лучей. Но объективно вам захочется взвесить все "за" и "против", потратив $1600 на один графический процессор.
Второе место у Radeon RX 7900 XTX, самое дорогое и мощное решение от AMD. У нее столько же видеопамяти, сколько и у RTX 4090. Это идеальная карточка для 4K-гейминга в нативном разрешении.Видео дня
- Лучшая видеокарта за 600–800 долларов. Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Она идеально подходит для 1080p и 2K, а с DLSS 3 справляется со всеми игровыми новинками даже в 4K.
- Лучшая видеокарта за 500–600 долларов. Это звание присудили GeForce RTX 4070 Super. Более того, она показывает наилучшее соотношение среди всех доступных карт "по части мощности на каждый вложенный доллар".
- Лучшая видеокарта за 350–500 долларов. Здесь лидирует Radeon RX 7800 XT. Это идеальная карточка для 2K-гейминга без трассировки лучей.
- Лучшая видеокарта за 250–350 долларов. В этой ценной категории у Radeon RX 6700 XT нет конкурентов. Подойдет как для 1080p, так и для 2K (правда, в этом разрешении она справляется далеко не со всеми играми).
- Замыкает топ-7 Radeon RX 7600. Ее эксперты назвали лучшей бюджетной видеокартой, которая предлагает хорошую производительность в 1080p и представляет собой отличное соотношение цены и качества для заядлых геймеров. Альтернативой ей может стать GeForce RTX 4060.
Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.
Как уже сообщал УНИАН, премьера видеокарт Nvidia RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь. Ранее считалось, что они выйдут в начале 2025. Если верить источнику, флагманская GeForce RTX 5090 получит 24 576 ядер CUDA и память GDDR7.