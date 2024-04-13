Недавно представленные GeForce RTX 40 SUPER назвали лучшими по части мощности на каждый вложенный доллар.

Редакторы популярного сайта PC Gamer составили актуальный на апрель 2024 года рейтинг лучших видеокарт. Среди них есть как самые мощные игровые графические адаптеры, так и те, которые обеспечивают максимальную отдачу от вложенных средств.

Всего в топ попало семь моделей, причем видеокарты от Nvidia заняли только 3 позиции в рейтинге. Все остальные – за "красными" моделями AMD Radeon.

На первом месте GeForce RTX 4090 . Это флагманская модель без каких-либо компромиссов, которая тянет почти все игры в 4K с трассировкой лучей. Но объективно вам захочется взвесить все "за" и "против", потратив $1600 на один графический процессор.

. Это флагманская модель без каких-либо компромиссов, которая тянет почти все игры в 4K с трассировкой лучей. Но объективно вам захочется взвесить все "за" и "против", потратив $1600 на один графический процессор. Второе место у Radeon RX 7900 XTX, самое дорогое и мощное решение от AMD. У нее столько же видеопамяти, сколько и у RTX 4090. Это идеальная карточка для 4K-гейминга в нативном разрешении. Видео дня

Лучшая видеокарта за 600–800 долларов . Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Она идеально подходит для 1080p и 2K, а с DLSS 3 справляется со всеми игровыми новинками даже в 4K.

. Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Она идеально подходит для 1080p и 2K, а с DLSS 3 справляется со всеми игровыми новинками даже в 4K. Лучшая видеокарта за 500–600 долларов. Это звание присудили GeForce RTX 4070 Super. Более того, она показывает наилучшее соотношение среди всех доступных карт "по части мощности на каждый вложенный доллар".

Это звание присудили GeForce RTX 4070 Super. Более того, она показывает наилучшее соотношение среди всех доступных карт "по части мощности на каждый вложенный доллар". Лучшая видеокарта за 350–500 долларов . Здесь лидирует Radeon RX 7800 XT. Это идеальная карточка для 2K-гейминга без трассировки лучей.

. Здесь лидирует Radeon RX 7800 XT. Это идеальная карточка для 2K-гейминга без трассировки лучей. Лучшая видеокарта за 250–350 долларов . В этой ценной категории у Radeon RX 6700 XT нет конкурентов. Подойдет как для 1080p, так и для 2K (правда, в этом разрешении она справляется далеко не со всеми играми).

. В этой ценной категории у Radeon RX 6700 XT нет конкурентов. Подойдет как для 1080p, так и для 2K (правда, в этом разрешении она справляется далеко не со всеми играми). Замыкает топ-7 Radeon RX 7600 . Ее эксперты назвали лучшей бюджетной видеокартой, которая предлагает хорошую производительность в 1080p и представляет собой отличное соотношение цены и качества для заядлых геймеров. Альтернативой ей может стать GeForce RTX 4060.

Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.

Как уже сообщал УНИАН, премьера видеокарт Nvidia RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь. Ранее считалось, что они выйдут в начале 2025. Если верить источнику, флагманская GeForce RTX 5090 получит 24 576 ядер CUDA и память GDDR7.

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