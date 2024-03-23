Пока что достоверно известно, что новая часть культовой серии выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series.

Grand Theft Auto VI, одна из самых ожидаемых видеоигр в истории, как известно, планируется к релизу "когда-то в 2025-м", предположительно, в начале года. Но у студии Rockstar Games могут возникнуть проблемы с тем, чтобы уложиться в этот намеченный срок.

Как сообщает авторитетное издание Kotaku со ссылкой на свои источники, релиз игры все еще намечен на весну 2025 года, однако перенос даты выхода вполне реален, поскольку разработчики отстают от графика производства. Сейчас в Rockstar рассматривают возможность переноса релиза на конец 2025 года или даже на 2026-й, но это в качестве крайней меры.

В Rockstar настаивают на том, чтобы сотрудники полноценно вернулись в офис, чтобы ускорить темпы разработки, но этому рады не все работники, говорят источники. Кроме того, они опасаются, что их заставят перерабатывать, чтобы уложиться в намеченные сроки.

Как писал Bloomberg, в конце февраля 2024 Rockstar попросила сотрудников вернуться в офис на пятидневку – для финальных стадий разработки GTA 6. Такое требование понравилось не всем: члены команды назвали решение начальства "безрассудным" и выразили обеспокоенность по поводу отмены удаленной работы.

Пока что достоверно известно, что GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series. О релизе на компьютерах не упоминается ни в трейлере, ни на официальном сайте игры. Вероятно, шестая часть сначала появится на консолях, а затем, через полгода-год, ее портируют на ПК.

GTA 6: что известно про следующую часть популярной серии

Действие игры развернется в современном Вайс-Сити, а не 80 х. Также игроки смогут посетить и близлежащие города поменьше.

В GTA 6 будет сразу два протагониста и впервые в серии одним из них станет женщина. Сценаристы Rockstar вдохновлялись историей Бонни и Клайда – знаменитых грабителей банков времен Великой депрессии США.

Из слитого в сентябре 2022 года билда известно, что игровой процесс GTA 6 основан на наработках GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Как и в предыдущих частях GTA, здесь нужно будет исследовать открытый мир, использовать огнестрельное оружие, грабить магазины и водить машины.

Вас также могут заинтересовать новости: