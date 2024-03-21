Соучредитель Riot Games Марк Мэрилл заявил, что после долгих раздумий проект перезапустили.

В Riot Games рассказали, на какой стадии сейчас новая MMO в мире League of Legends, которую анонсировали еще в 2020 году. Слухи о возможном создании подобной игры ходили еще с 2015 года.

Соучредитель Riot Games Марк Мэрилл написал в соцсети X (бывший Twitter), что проект перезапустили и работа над ним уже стартовала.

"После долгих размышлений и обсуждений некоторое время назад мы решили изменить направление развития проекта. Это решение далось нам нелегко, но оно было необходимо. Первоначальное видение не слишком отличалось от того, во что вы можете играть сегодня. Мы не верим, что вы хотите получить MMO игру, в которую уже играли, в оболочке Runeterra; чтобы по-настоящему реализовать потенциал Runeterra и оправдать невероятно высокие ожидания игроков во всем мире, нам нужно сделать что-то, что действительно будет ощущаться как значительная эволюция жанра", - подчеркнул он.

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По словам Мэрилла, в команду вошли разработчики-ветераны и "страстные игроки в ММО". Они очень мотивированы и хотят преодолеть эту огромную задачу.

"Мы начали закладывать основу для такого поворота недавно, и за последний год под руководством Виджа Тхаккара мы создали ключевые элементы технического фундамента для создания такой амбициозной игры, о которой говорим. Мы благодарны Виджаю за его лидерство и за то, что в будущем он будет входить в команду руководства игры, занимая должность технического директора", - рассказал соучредитель Riot Games.

Однако он признал, что несмотря на весь упомянутый позитив, перезапуск проекта означает мощный его откат назад, а потому готовую игру мы можем увидеть еще очень не скоро.

"Перезапуск нашего пути развития также означает, что мы будем "сидеть в темноте" в течение длительного времени - возможно, несколько лет. Это молчание поможет команде сосредоточиться на невероятном объеме предстоящей работы. Мы понимаем волнения и предчувствия, сопровождающие появление новой информации, но мы просим вас довериться этой спокойной фазе", - подытожил Мэрилл.

К счастью, планета Runeterra, на которой живут персонажи League of Legends, имеет очень расширенную историю, а потому к услугам студии значительный объем материала, от которого можно отталкиваться. Кроме того, во внимание можно взять Бездну и Мир духов.

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