Государственные, профессиональные и международные праздники в мае 2024.

В последнем месяце весны в Украине отмечают несколько важных праздников - День труда, День Победы, День матери. Также в мае 2024 будет несколько профессиональных и международных дат. Что именно будем отмечать, сколько в этом месяце рабочих дней, когда выходные и будут ли дополнительные дни отдыха - в материале.

Праздники и выходные в мае 2024

Календарь праздников и памятных дат месяца выглядит так:

1 мая - День труда.

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы).

5 мая - Пасха.

7 мая - День радио.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.

8 мая - Международный день Красного Креста, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

9 мая - День Европы (международный).

12 мая - День матери, Всемирный день медицинских сестер.

15 мая - Международный день семей.

17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.

18 мая - День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский).

19 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественныx организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа, Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.

21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

23 мая - День Героев.

24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая - День филолога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

25 - 31 мая - Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий.

26 мая - День химика, День Киева.

29 мая - Международный день миротворцев ООН.

31 мая - Всемирный день без табака, День сварщика.

Будут ли дополнительные выходные в мае

Государственные праздники в мае 2024 - День труда 1 мая, Пасха 5 мая и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая по закону мирного времени должны были быть выходными. Также в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным (например, Пасха 5 мая), то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего (на 6 мая). Но согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (военное положение в Украине продлено до 13 мая 2024 года) дополнительных выходных в мае 2024 не будет. Хотя в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.

Видео дня

Таким образом, официальные выходные дни в мае 2024 - это субботы и воскресенья, дополнительных выходных в этом месяце нет.

Всего в мае 31 календарный день, из них 23 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные в мае 2024: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 числа.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по старому и новому стилю.

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