В последнем месяце весны в Украине отмечают несколько важных праздников - День труда, День Победы, День матери. Также в мае 2024 будет несколько профессиональных и международных дат. Что именно будем отмечать, сколько в этом месяце рабочих дней, когда выходные и будут ли дополнительные дни отдыха - в материале.
Праздники и выходные в мае 2024
Календарь праздников и памятных дат месяца выглядит так:
- 1 мая - День труда.
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы).
- 5 мая - Пасха.
- 7 мая - День радио.
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.
- 8 мая - Международный день Красного Креста, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
- 9 мая - День Европы (международный).
- 12 мая - День матери, Всемирный день медицинских сестер.
- 15 мая - Международный день семей.
- 17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
- 18 мая - День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский).
- 19 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественныx организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа, Международный день борьбы с гепатитами.
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия.
- 23 мая - День Героев.
- 24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
- 25 мая - День филолога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
- 25 - 31 мая - Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий.
- 26 мая - День химика, День Киева.
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН.
- 31 мая - Всемирный день без табака, День сварщика.
Будут ли дополнительные выходные в мае
Государственные праздники в мае 2024 - День труда 1 мая, Пасха 5 мая и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая по закону мирного времени должны были быть выходными. Также в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным (например, Пасха 5 мая), то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего (на 6 мая). Но согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (военное положение в Украине продлено до 13 мая 2024 года) дополнительных выходных в мае 2024 не будет. Хотя в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.
Таким образом, официальные выходные дни в мае 2024 - это субботы и воскресенья, дополнительных выходных в этом месяце нет.
Всего в мае 31 календарный день, из них 23 рабочих дня и 8 выходных.
Выходные в мае 2024: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 числа.
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