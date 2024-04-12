Пока нам известно только то, что было показано в трейлере, включая релиз в 2025 году на Xbox Series и PlayStation 5.

В следующем году выйдет небольшая игра, о которой вы, возможно, слышали. Она называется Grand Theft Auto VI и является следующей частью популярной приключенческой видеоигры в открытом мире.

В прошлом году Rockstar Gamer наконец выпустила первый трейлер GTA 6. И до сих пор это все, чем студия поделилась с фанатами. Чтобы скрасить ожидание, блогеры покадрово воссоздали трейлер игры в реальной жизни. И у них получилось передать невероятную атмосферу солнечного Майами.

Для этого ютубер Эндрю Левитт и его друзья специально съездили во Флориду, чтобы "отследить каждую локацию из трейлера и заснять точно такие же сцены в реальной жизни". Недостающие фрагменты они восполнили похожими кадрами из новостей и соцсетей.

А вот оригинальный трейлер для сравнения:

GTA 6: что известно про одну из самых ожидаемых игр в истории

Действие игры развернется в современном Вайс-Сити, а не 80-х. Также игроки смогут посетить и близлежащие города поменьше.

В GTA 6 будет сразу два протагониста и впервые в серии нам дадут поиграть за женщину. Сценаристы Rockstar вдохновлялись историей Бонни и Клайда – знаменитых грабителей банков времен Великой депрессии США.

Из слитого в сентябре 2022 года билда известно, что игровой процесс GTA 6 основан на наработках GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Как и в предыдущих частях GTA, здесь нужно будет исследовать открытый мир, использовать огнестрельное оружие, грабить магазины и водить машины.

GTA 6 планируется к выходу в 2025 году на Xbox Series X/S и PlayStation 5. Но была информация, что разработка игры отстает от графика, поэтому релиз могут перенести на конец 2025 года или даже на 2026-й, но это в качестве крайней меры. ПК-версия пока официально не подтверждена.

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