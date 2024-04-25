Если вы еще не установили игру после сериала от Amazon, то сейчас самое время.

Ролевая игра Fallout 4, популярность которой резко выросла на фоне выхода одноименного сериала, получила некстген-патч. Он доступен для загрузки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series бесплатно для всех владельцев игры.

Вместе с этим компьютерная версия Fallout 4 получила полную совместимость со Steam Deck, поддержку широкоформатных и ультраширокоформатных дисплеев, вдобавок, игру теперь можно купить в Epic Games Store.

Что касается консолей, то на PS5 и Xbox Series появились графические режимы "Качество" и "Производительность", поддержка 60 кадров/c, а также повышенное разрешение рендеринга до 4K. Для Fallout 4 на PS4 и Xbox One также вышел патч, в котором разработчики повысили стабильность и внесли исправления в квесты.

Бонусом к улучшенной технической составляющей идут несколько дополнений из Creation Club, а также новый сайд-квест Enclave Remnants – в нем игроки должны остановить Анклав от распространения идеологии по Содружеству.

Новые покупатели Fallout 4 на ПК и актуальных консолях будут загружать уже обновленную игру. Поэтому если вы еще не установили игру после сериала от Amazon, то сейчас самое время.

Оригинальный релиз Fallout 4 состоялся осенью 2015 года. Игра получила крайне положительные отзывы от прессы. Однако фанаты приняли "четверку" прохладнее, критикуя слишком сильный упор на экшен, отсутствие привычных ролевых элементов и слабый сюжет.

Fallout 4 рассказывает о довоенной паре, которая пережила ядерный апокалипсис, будучи криогенно замороженной в одном из подземных убежищ "Волт-Тек". В зависимости от того, за кого вы решите играть, спустя два столетия ваш персонаж просыпается и обнаруживает, что их маленького сына похитили ученые из Института, загадочной фракция высоких технологий.

По сравнению с Fallout 3 и New Vegas, четверка отличается лучшей графикой, перестрелками, а одной из основных особенностей игры стало строительство с возможностью возводить целые города в качестве личных баз. Не стоит также и забывать о многочисленных модах, которые расширяют игру, добавляя кастомные материалы, делают игру еще интереснее и объемнее.

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