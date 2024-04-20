Радоница - особый поминальный день в церкви.

Радоница - это родительский день, когда вспоминают умерших родственников и близких. Как правильно поминать усопших на Радоницу, что нужно делать в этот день и от чего воздержаться - рассказываем в материале.

В чем смысл праздника Радоница

Радоница (проводы) - это первое после Пасхи общецерковное поминовение умерших. Само название "Радоница" (или "Радуница") примерно переводится как "радостная молитва за умерших". Это означает и радость воскресения Христа, и память о грядущем воскресении мертвых. Смысл праздника - верующие не умирают, а живут во Христе, поэтому о них не скорбят, а разделяют с ними радость праздника Пасхи.

Радоница 2024 - какого числа отмечают

Традиционно особый поминальный день в церкви установлен в первый вторник после пасхальной недели. В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая.

Видео дня

Как правильно поминать усопших на Радоницу

День особого поминовения следует провести в тишине и спокойствии, оставив все мирские заботы на другой день.

Что можно делать в праздник Радоница:

пойти в церковь, помолиться об ушедших;

перед службой подать записочку с именами умерших для поминовения;

после богослужения посетить кладбище, убрать могилы.

Иногда на кладбище приглашают священника для панихиды или литии, но если нет такой возможности, тогда можно зажечь свечу или лампадку и помолиться самим.

Благим делом в этот день считается подать милостыню или помочь нуждающимся - отказывать не принято.

Радоница - что нельзя делать

Есть в родительский день и особые запреты, которыми некоторые пренебрегают. В первую очередь это касается того, что нельзя делать на Радоницу на кладбище:

оставлять на могилках еду - церковь считает это суеверием и не одобряет, лучше это угощение отдать нуждающимся или кому-то из прохожих как милостыню;

поминать умерших алкоголем, оставлять на кладбище алкоголь, сигареты;

вспоминать об умерших плохо, причитать и убиваться по ушедшим.

Помните, что самое важное на Радоницу - это наша молитва, которая помогает душам умерших обрести покой, а грехи их будут прощены.

Ранее мы рассказывали, когда будут поминальные дни в 2024 году - все даты и их традиции.

Вас также могут заинтересовать новости: