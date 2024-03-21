Поиграть можно будет с 21 по 24 марта.

19 марта в Battlefield 2042 стартовал седьмой сезон под названием "Поворотный момент". Electronic Arts и студия DICE предоставили большое количество нового контента, среди которого две новые карты, оружие, техника и гаджеты.

На фоне обновления разработчики решили устроить праздник для игроков и запустить акцию. С 21 по 24 марта включительно Battlefield 2042 будет абсолютно бесплатной на PC (Steam) и консолях Xbox и PlayStation обоих актуальных поколений.

Как отмечается, весь контент будет без исключения доступным для пользователей.

Видео дня

После старта предыдущего сезона была аналогичная акция, которая позволила привлечь к игре огромное количество новых игроков, а потому она может повториться.

Подробнее о Battlefield 2042

Как известно, в этом шутере нет сюжетной кампании - только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями являются бои с участием 128 человек, огромные карты и стихийные бедствия.

Игру раскритиковали за замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте Battlefield 2042 имела много технических проблем, некоторые из которых не давали проиграть.

Battlefield 2042 получила самые низкие оценки в серии. На Metacritic она имеет от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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