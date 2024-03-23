Все они способны обеспечить отличную производительность в разрешении 1080p и даже 1440p при цене дешевле $300.

Все пользователи знают, что с каждым годом системные требования игр растут. Следовательно, нужно все более мощное "железо". Однако для 1080p-гейминга и местами даже для 2К отнюдь не обязательно покупать премиальные модели. С комфортом поиграть можно и на системе с видеокартой до 300 долларов.

Эксперты XDA-Developers назвали 7 лучших бюджетных видеокарт на март 2024 года. Среди них даже нашлось место модели Intel, которые все чаще встречаются в подобных топах.

MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X – лучшее предложение с точки зрения цены, качества исполнения и производительности. Видеокарта имеет большой объем памяти (12 ГБ) с заделом на будущее и поддерживает трассировку лучей. Но именно эту модель уже сложно найти в продаже.

– лучшее предложение с точки зрения цены, качества исполнения и производительности. Видеокарта имеет большой объем памяти (12 ГБ) с заделом на будущее и поддерживает трассировку лучей. Но именно эту модель уже сложно найти в продаже. GTX 1660 Super – в качестве более дешевой альтернативы RTX 3060. Но в этом случае не будет поддержки ни трассировки лучей, ни DLSS.

– в качестве более дешевой альтернативы RTX 3060. Но в этом случае не будет поддержки ни трассировки лучей, ни DLSS. Asus Dual GeForce RTX 4060 – премиум-выбор, если готовы расширить свой бюджет. Видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх с разрешением 1080p и 1440p, оснащена современной трассировкой лучей и поддержкой DLSS 3.

– премиум-выбор, если готовы расширить свой бюджет. Видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх с разрешением 1080p и 1440p, оснащена современной трассировкой лучей и поддержкой DLSS 3. Radeon RX 6700 – лучший графический процессор стоимостью менее 300 долларов для поклонников AMD.

– лучший графический процессор стоимостью менее 300 долларов для поклонников AMD. ASRock ARC A770 Phantom Gaming – надежная видеокарта с отличным соотношением цены-качества, выгодно отличающийся от более дорогих карт, таких как RTX 3060. Но драйвера для видеокарт ARC по-прежнему находятся в процессе "допиливания".

– надежная видеокарта с отличным соотношением цены-качества, выгодно отличающийся от более дорогих карт, таких как RTX 3060. Но драйвера для видеокарт ARC по-прежнему находятся в процессе "допиливания". XFX Radeon RX 580 – для дешевых сборок дешевле $150. Хоть видеокарта и древняя, но она по-прежнему предлагает хорошую производительность в 1080p.

– для дешевых сборок дешевле $150. Хоть видеокарта и древняя, но она по-прежнему предлагает хорошую производительность в 1080p. Sapphire Radeon RX 6600 Pulse – лучшая компактная видеокарты до $300, способная конкурировать с GeForce RTX 3060.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой у геймеров, и ее популярность только растет. За ней расположились GTX 1650 и RTX 2060. При этом в топ-20 нет ни одной карты AMD Radeon.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время пользователи могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что производитель переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы ИИ. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

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