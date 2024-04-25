Пользователи подметили, что Киберпанк работает на мощных Android-девайсах плавнее, чем на консолях PS4 в Xbox One на релизе в 2020 году.

Cyberpunk 2077 остается одной из самых технически требовательных игр в мире. Еще пару лет назад с ее запуском на ПК на высоких настройках справлялась не каждая видеокарта. Зато теперь в Киберпанк можно поиграть даже на не самом мощном Android-смартфоне.

В качестве подопытного был взят Lenovo Legion Y70. Этот смартфон 2022 года оснащается чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 730. На борту 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. Благодаря эмулятору Mobox энтузиаст смог запустить Cyberpunk 2077 в разрешении 720p с высокими настройками.

Как результат, процесс гейминга на смартфоне оказался весьма комфортным. Да, производительность не самая высокая, тайтл не работает даже и при 30 FPS, есть тормоза и полно визуальных багов. Однако сам факт работы такого требовательного проекта на телефоне 2022 года уже впечатляет. Более того, если убрать визуальные баги, получится качество картинки примерно как на PS4 и Xbox One.

При этом энтузиаст уточнил, что игра работает еще лучше, если отключить запись экрана.

Это не единственный подобный эксперимент, где требовательные игры с ПК пробуют запускать на смартфонах. Ранее Red Dead Redemption 2 запустили на Red Magic 9 Pro с 8-ядерным процессором и 12 ГБ оперативки – и вот там все работает плохо.

А игроки назвали Nintendo Switch 2 самой ожидаемой консолью в мире. Все слухи указывают на то, что новая консоль предложит существенный скачок в производительности относительно первого поколения. А вот в 2024 году она вряд ли выйдет.

До конца года этого года стоит ждать выхода "цифровой" версии Xbox Series X без дисковода и PlayStation 5 Pro, которая, если верить источникам, предложит более значительный апгрейд, чем переход с PS4 на PS4 Pro.

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