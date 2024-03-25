В сети проект уже прозвали "Minecraft 2", хотя связи с этой легендарной песочницей ждать не стоит.

Создатель одной из самых популярных в мире видеоигр Minecraft, геймдизайнер Маркус Перссон, известный под ником Notch, потихоньку занимается созданием своей следующей игры – впервые о ней стало известно еще в 2021 году. Пока о проекте известно весьма немного, зато есть несколько скриншотов.

На них изображены мрачные катакомбы с кубами и пиксельным текстурами, из-за чего проект уже прозвали "Minecraft 2", хотя связи с легендарной песочницей ждать не стоит. Геймидайнер говорит, что создает игру для себя и не ожидает от аудитории такой же положительной реакции, как от "Майнкрафта".

По словам Перссона, по жанру это будет лутер-шутер, но с уникальными мечами и накидками. Это что-то вроде смеси Borderlands и D20 (ролевая игровая система). В качестве референса геймдизайнер называет Diablo, только с видом от первого лица.

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Больше подробностей о своем новом проекте создатель Minecraft не сообщил.

Маркус Перссон и Minecraft

Minecraft – это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города.

Первую версию игры Маркус Перссон выпустил еще в 2009. Прислушиваясь к отзывам пользователей, геймдизайнер улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. А по состоянию на октябрь 2023 года, это самая продаваемая игра в истории. Ближайший конкурент Minecraft – пятая часть Grand Theft Auto.

Благодаря уникальному геймплею, Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества. К примеру, во многих учебных заведениях Minecraft используют в образовательных целях. Дети в игре могут изучать биологию, физику, историю и другие науки.

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